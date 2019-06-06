Футбол
«Рома» заинтересована в услугах ИкардиСоветский спорт 04:25
Отмечается, что частью сделки по переходу Икарди может стать трансфер боснийского нападающего Эдина Джеко, на которого рассчитывает новый главный тренер «Интера» Антонио Конте.
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Общество
Представитель Алибасова опроверг подготовку операции
Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горожанкин опроверг информацию о том, что продюсера готовят к операции.
Обновлено в 03:15
Политика
Сечин назвал США главным возмутителем спокойствия на рынке энергетики
Давление на энергетические рынки возрастает, при этом главным возмутителем спокойствия является политика нынешней администрации США.
Обновлено в 05:01
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель
Обновлено вчера в 09:36
Авто
Опубликованы рендерные изображения новой Kia Optima
Премьера нового поколения Kia Optima ожидается в сентябре этого года.
Обновлено в 01:38
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Футбол
Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций
Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Иваново автомобиль врезался в жилой дом
Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
Космос
На фото темной стороны Луны обнаружены древние здания
Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на фото темной стороны Луны древние здания.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
США вышли на первое место по инвестициям в Россию
США впервые с 2013 года вышли на первое место в рейтинге стран, инвестирующих в Россию.
Обновлено в 03:48
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Кино
Ушел из жизни актер Александр Кузнецов
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Экономика
«МегаФон» и финская Cinia построят первую трансарктическую линию связи
«МегаФон» договорился с финским инфраструктурным оператором Cinia о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи, которая соединит Европу и Азию, говорится в сообщении «МегаФона».
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал новую девушку
По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38
Футбол
Агент Буффона: «Джанлуиджи не намерен завершать карьеру»
Сильвано Мартина, который является агентом голкипера Джанлуиджи Буффона, прокомментировал уход игрока из «ПСЖ» и варианты продолжения его карьеры.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Происшествия
В Мосгорсуде предостерегли граждан о новом способе мошенничества
Московский городской суд обратился к гражданам России, рассказав о новой схеме мошенничества.
Обновлено в 03:03
Экономика
Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования
В ответ на выпад Орешкина глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что рост потребительского кредитования растет высокими темпами, но не выше ипотечного, а ЦБ при этом пытается его охладить.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей
Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Футбол
Клубы одобрили увеличение числа участников РПЛ до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) на заседании в четверг большинством голосов одобрило увеличение числа участников турнира с 16 до 18 команд, заявил генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Обновлено в 07:01
Здоровье
Диетолог посоветовала в жару заменить мясо на ягоды и фрукты
В связи с наступлением жарких дней диетолог Маргарита Королева посоветовала россиянам отдать предпочтение ягодам и фруктам, сократив потребление жирных продуктов и красного мяса.
Обновлено вчера в 10:27
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Политика
Генсек ООН призвал избежать новой холодной войны
Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня.
Обновлено в 06:45
Наука
В проектируемом V-образном самолете пассажиров разместят в крыльях
Самое смелое инженерное решение – размещение части пассажирских и грузовых мест непосредственно в крыльях самолета, сообщает News.ru.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Эвтаназия 17-летней голландки оказалась выдумкой
Жительница Нидерландов Ноа Потховен, вопреки сообщениям СМИ, не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.
Обновлено вчера в 11:57