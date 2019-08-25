Футбол

«Рома» забила три гола, но не сумела обыграть «Дженоа»Матч ТВ 16:45

Рома — Дженоа
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Дженгиз Ундер
6′
16′
Андреа Пинамонти
Эдин Джеко
30′
Алессандро Флоренци
38′
42′
Доменико Кришито
Жуан Жезус
42′
Александар Коларов
49′
56′
Кристиан Ромеро
Жуан Жезус
Джанлука Манчини
66′
70′
Кристиан Куаме
73′
Антонио Баррека
Джавад Эль-Ямик
Джастин Клюйверт
Хавьер Пасторе
74′
Лоренцо Пеллегрини
74′
Алессандро Флоренци
Давиде Цаппакоста
78′
86′
Андреа Пинамонти
Горан Пандев
90′+1′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:3. Голы в составе римлян забили Дженгиз Юндер, Эдин Джеко и Александар Коларов.
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