Футбол
«Рома» забила три гола, но не сумела обыграть «Дженоа»Матч ТВ 16:45
Дженгиз Ундер
|6′
|16′
Андреа Пинамонти
Эдин Джеко
|30′
Алессандро Флоренци
|38′
|42′
Доменико Кришито
Жуан Жезус
|42′
Александар Коларов
|49′
|56′
Кристиан Ромеро
Жуан Жезус
Джанлука Манчини
|66′
|70′
Кристиан Куаме
|73′
Антонио Баррека
Джавад Эль-Ямик
Джастин Клюйверт
Хавьер Пасторе
|74′
Лоренцо Пеллегрини
|74′
Алессандро Флоренци
Давиде Цаппакоста
|78′
|86′
Андреа Пинамонти
Горан Пандев
|90′+1′
Кристиан Куаме
Антонио Санабрия
|51%
|Владение мячом
|49%
|85%
|Процент точных передач
|82%
|9
|Удары в сторону ворот
|1
|9
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|6
|–
|Офсайды
|6
|5
|Угловые
|1
|8
|Отборы
|9
|15
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
13
Лопес
2
Дзаппакоста
20
Фасио
23
Манчини
11
Коларов
17
Ундер
4
Кристанте
22
Дзаньоло
7
Пеллегрини
27
Пасторе
9
Джеко
97
Раду
17
Ромеро
2
Сапата
4
Кришито
18
Гильоне
8
Лерагер
20
Шёне
21
Радованович
13
Эль-Ямик
9
Санабрия
19
Пандев
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче первого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:3. Голы в составе римлян забили Дженгиз Юндер, Эдин Джеко и Александар Коларов.
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