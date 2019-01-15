Футбол
«Рома» на своем поле разгромила «Виртус Энтеллу» в 1/8 финала Кубка Италии. Хозяева победили со счетом 4:0. Дубль на свой счет записал Патрик Шик. Также отличились Иван Маркано и Хавьер Пасторе.
Матч ТВ17:32
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Кубок Италии. «Рома» разгромила «Виртус Энтеллу», «Кальяри» проиграл «Аталанте»
Sports.ru12 января в 06:55
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
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