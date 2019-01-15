Футбол

«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии
Матч ТВ
17:32

«Рома» на своем поле разгромила «Виртус Энтеллу» в 1/8 финала Кубка Италии. Хозяева победили со счетом 4:0. Дубль на свой счет записал Патрик Шик. Также отличились Иван Маркано и Хавьер Пасторе.
Матч ТВ17:32

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«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Матч ТВ17:32

«Рома» всухую обыграла «Энтеллу» в матче 1/8 финала Кубка Италии

Газета.Ru17:21

«Рома» разгромила «Виртус Энтеллу» и вышла в четвертьфинал Кубка Италии

Sport24.ru17:04

«Рома» стала последним четвертьфиналистом Кубка Италии

Спорт-Экспресс17:04

«Рома» вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где сыграет с «Фиорентиной»

Советский спорт17:01

«Рома» обыграла «Энтеллу» с разгромным счётом и вышла в 1/4 финала Кубка Италии

Чемпионат17:00

Кубок Италии. «Рома» разгромила «Виртус Энтеллу», «Кальяри» проиграл «Аталанте»

Sports.ru12 января в 06:55
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 18:06, Ашберн
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» в матче АПЛ

Обновлено в 17:17
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Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес может уйти из совета директоров Федерации футбола Испании, сообщает AS.
Обновлено в 14:52
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Из «Зенита» в «Челси»: Паредес на днях станет «аристократом»

Хавбек футбольной сборной Аргентины и питерского "Зенита" Леандро Паредес может уже в самые ближайшие дни стать игроком лондонского "Челси".
Обновлено в 02:35
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Михаил Куприянов вошел в тренерский штаб «Уфы»

Тренерский штаб "Уфы" пополнил Михаил Куприянов, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:46
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Рассказов: Айртон вписался в команду отлично, он быстрый и техничный

Айртон вписался в команду отлично.
Обновлено в 15:05
Футбол

Ибрагимович раскритиковал Роналду за переход в «Ювентус»

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе форварда Криштиану Роналду в "Ювентус".
Обновлено в 15:55
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Тебас: «Не представляю чемпионат Испании без Месси»

Обновлено в 12:53
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Маркизио — о расизме в Серии А: не стоит уделять внимание идиотам

Полузащитник петербургского «Зенита» Клаудио Маркизио, ранее выступавший в составе «Ювентуса», высказался о проблеме расизма в футболе.
Обновлено в 13:36
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Вагнер покинул пост главного тренера «Хаддерсфилда»

По информации официального сайта английского клуба, контракт разорван по взаимному согласию.
Обновлено в 13:16
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Александр Кокорин пожаловался на отсутствие бассейна в СИЗО

Обновлено вчера в 19:32
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«Пари Сен-Жермен» продаст Рабьо в январе

Обновлено в 09:54
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Фергюсон помогает Сульшеру выбирать состав на матчи МЮ

Легендарный шотландский специалист Алекс Фергюсон помогает советом главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннару Сульшеру.
Обновлено в 10:08
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Вице-президент «Волги» выдвинулся на пост президента РФС

Обновлено в 03:50
Футбол

«Лилль» продлил контракт с главным тренером

Главный тренер "Лилля" Кристоф Гальтье продлил контракт с клубом. Новое соглашение 52-летнего специалиста рассчитано до лета 2021 года.
Обновлено в 13:25
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Мельгарехо прервал тренировку «Спартака»

По словам врачей, футболист почувствовал перенапрежение мышц. (Александр Рогулев) Мельгарехо раньше времени закончил тренировку "Спартака" pic.twitter.com / FCqMJg4X7k – СЭ Спартак (@ spartak_se) 14 января 2019 г.
Обновлено в 02:59
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