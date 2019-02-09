Футбол

«Рома» «всухую» обыграла «Кьево» и сравнялась с «Лацио» по очкамМатч ТВ 16:52

Итоговый счет установил защитник римлян Александар Коларов. Отметим, «Рома» нанесла 7 точных ударов по воротам хозяев, а Антонио Миранте справился со всеми 5-ю точными ударами «Кьево». Эта победа позволила «Роме» набрать 38 очков и сравняться с другим римским клубом «Лацио».
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Эдин Джеко
Боснийский футболист
Боснийский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
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