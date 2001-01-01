Футбол

«Рома» вступила в переговоры с КонтеЧемпионат 04:27

Известный итальянский тренер Антонио Конте может возглавить «Рому», сообщает La Repubblica. По информации издания, римский клуб установил первые контакты с 49-летним специалистом относительно обсуждения условий возможного сотрудничества.
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Источник: «Рома» рассчитывает пригласить Конте

Советский спорт04:45

«Рома» начала переговоры с Конте

Soccer.ru03:28

«Рома» начала переговоры с Конте

Матч ТВ04:25

«Рома» начала переговоры с Конте

Sportbox.RU04:25

«Рома» начала переговоры с Конте

Евро-футбол.ру04:21

«Рома» вступила в переговоры с Конте

Чемпионат04:27

«Рома» начал переговоры с Конте о сотрудничестве

REGNUM05:43
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Спорт

Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ

Обновлено в 05:38
Экономика

Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес

Маркл научилась хитро манипулировать королевой

Обновлено в 07:22
Происшествия

Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы

«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Единоборства

Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Спорт

Евгения Медведева назвала прошедший сезон «жестким и переломным»

Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

Обновлено в 04:35
Технологии

Роскомнадзор призвал к осторожности при просмотре «Игры престолов»

Обновлено в 07:27
Политика

Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм)

Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Обновлено в 06:15
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 16:30
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Здоровье

Москвичей пригласили стать донорами

Москвичам и гостям столицы в преддверии Национального дня донора, который отмечают 20 апреля, напомнили о возможности спасти жизни других людей, став донором крови.
Обновлено в 06:15
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков".
Обновлено вчера в 21:44
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Общество

Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про Путина

Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля.
Обновлено в 07:18
Гаджеты

4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше

Эксперты уверены, что они «жгут» батареи. Служба информации ИД «Волгоградская правда».
Обновлено вчера в 13:51
Общество

Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы

Обновлено вчера в 12:16
Экономика

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Автоспорт

Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая

Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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Клаудио Раньери
Итальянский тренер
Итальянский тренер и футболист, игравший на позиции защитника. Главный тренер клуба «Рома».
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