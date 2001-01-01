«Рома» вступила в переговоры с КонтеЧемпионат 04:27

Известный итальянский тренер Антонио Конте может возглавить «Рому», сообщает La Repubblica. По информации издания, римский клуб установил первые контакты с 49-летним специалистом относительно обсуждения условий возможного сотрудничества.

«Рома» вступила в переговоры с Конте

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