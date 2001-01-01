Футбол
«Рома» вступила в переговоры с КонтеЧемпионат 04:27
Известный итальянский тренер Антонио Конте может возглавить «Рому», сообщает La Repubblica. По информации издания, римский клуб установил первые контакты с 49-летним специалистом относительно обсуждения условий возможного сотрудничества.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:37, Ашберн
Спорт
Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ
Обновлено в 05:38
Экономика
Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.
Обновлено в 06:14
Шоу-бизнес
Маркл научилась хитро манипулировать королевой
Обновлено в 07:22
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3 (2-й тайм)
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 16:30
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье
Москвичей пригласили стать донорами
Москвичам и гостям столицы в преддверии Национального дня донора, который отмечают 20 апреля, напомнили о возможности спасти жизни других людей, став донором крови.
Обновлено в 06:15
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
"Коламбус" повел в серии со счетом 2:0, добившись двух побед на выезде. Теперь серия переезжает на домашнюю площадку "пиджаков".
Обновлено вчера в 21:44
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Общество
Сайт 76.ru разблокировали после удаления фото с надписью про Путина
Сайт ярославского издания 76.ru, который был заблокирован 12 апреля из-за новости об оскорбительном граффити про Владимира Путина, возобновил работу днем 13 апреля.
Обновлено в 07:18
Гаджеты
4 правила зарядки телефона, которые позволят ему работать дольше
Эксперты уверены, что они «жгут» батареи. Служба информации ИД «Волгоградская правда».
Обновлено вчера в 13:51
Общество
Самый богатый депутат Госдумы от Воронежской области увеличил доходы
Обновлено вчера в 12:16
Экономика
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено вчера в 13:27
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Автоспорт
Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47