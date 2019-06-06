Футбол

«Рома» включилась в борьбу за ИкардиМатч ТВ 04:05

Нападающий «Интера» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Ромы». Журналист Джанлука Ди Марцио информирует на своем сайте, что «Рома» уже сообщила «Интеру» о желании приобрести 26-летнего аргентинца. Клубы находятся в хороших отношениях и сейчас обсуждают еще один трансфер — форварда Эдина Джеко.
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«Рома» заинтересована в приобретении форварда «Интера»

Газета.Ru03:27

«Рома» может купить Икарди

Sport.ru04:13

«Рома» включилась в борьбу за Икарди

Матч ТВ04:05

«Рома» сообщила «Интеру» о желании приобрести Икарди

Чемпионат03:01

СМИ: «Рома» хочет включить Икарди в сделку по переходу Джеко

Спорт-Экспресс02:18

«Рома» включилась в борьбу за Икарди

Sportbox.RU04:05

«Рома» хочет купить у «Интера» Икарди и готова включить в сделку Джеко

Sports.ru00:43
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Зеленский попросил у США новые вооружения

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика

Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая

Как прошла встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве Президент России Владимир Путин 5 июня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, вместе они осмотрели китайские авто, которые будут производить в Тульской области, а потом посетили панд Жуи и Диньдинь в московском зоопарке.
Обновлено в 03:54
Экономика

Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики

Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Политика

Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского

Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол

«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена

По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).
Обновлено вчера в 22:21
Общество

Мэр Барнаула освободил от должности замглавы администрации города Алексеенко

Глава Барнаула Сергей Дугин освободил от должности заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе мэрии Барнаула.
Обновлено в 02:47
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Врач в США обвиняется в убийстве 25 пациентов

По данным следствия, Уильям Хьюзел назначал своим пациентам смертельные дозы болеутоляющего Американский врач обвиняется в убийстве 25 пациентов, передает телеканал Fox News.
Обновлено в 03:06
Политика

Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля

Обновлено в 04:02
Кино

Трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом появился в Сети

Обновлено вчера в 09:29
Политика

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Происшествия

В Волгограде выявили крупную аферу по продаже молочного фальсификата

Поддельная продукция завозилась оптовыми партиями в учреждения здравоохранения и соцзащиты, крупные сетевые магазины, в столовые, кондитерские и пекарни.
Обновлено в 01:44
Наука

KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях

Нидерландская авиакомпания KLM инвестировала в новый авиационный проект, который в будущем, возможно, в корне изменит подход к конструированию самолётов.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Рада приняла закон о подготовке импичмента президента

Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.
Обновлено в 04:01
Происшествия

СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле

СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Свердловской области ищут трех пропавших детей

Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес

Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе

В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Политика

Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса

Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Политика

Назарбаев рассказал о причинах отставки

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Политика

Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки

После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика

США начали активно вкладывать деньги в Россию

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Обновлено в 03:53
Экономика

Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault

Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того, как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки

В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25
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