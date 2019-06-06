«Рома» включилась в борьбу за ИкардиМатч ТВ 04:05

Нападающий «Интера» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Ромы». Журналист Джанлука Ди Марцио информирует на своем сайте, что «Рома» уже сообщила «Интеру» о желании приобрести 26-летнего аргентинца. Клубы находятся в хороших отношениях и сейчас обсуждают еще один трансфер — форварда Эдина Джеко.

«Рома» включилась в борьбу за Икарди

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