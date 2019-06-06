Футбол
«Рома» включилась в борьбу за ИкардиМатч ТВ 04:05
Нападающий «Интера» Мауро Икарди попал в сферу интересов «Ромы». Журналист Джанлука Ди Марцио информирует на своем сайте, что «Рома» уже сообщила «Интеру» о желании приобрести 26-летнего аргентинца. Клубы находятся в хороших отношениях и сейчас обсуждают еще один трансфер — форварда Эдина Джеко.
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 04:21, Ашберн
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Политика
Зеленский попросил у США новые вооружения
Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Политика
Пока вы спали: Путин встретился с мягкой силой Китая
Как прошла встреча Путина и Си Цзиньпина в Москве Президент России Владимир Путин 5 июня встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле, вместе они осмотрели китайские авто, которые будут производить в Тульской области, а потом посетили панд Жуи и Диньдинь в московском зоопарке.
Обновлено в 03:54
Экономика
Кудрин назвал дело Майкла Калви шоком для российской экономики
Ситуация вокруг американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 02:47
Политика
Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
Обновлено вчера в 11:28
Футбол
«Тоттенхэм» потребует у «Реала» свыше 100 млн фунтов за Эриксена
По данным The Times, в ходе минувшего сезона мадридский клуб уже отказывался платить за Эриксена требуемые «шпорами» 132 млн фунтов (150 млн евро).
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Мэр Барнаула освободил от должности замглавы администрации города Алексеенко
Глава Барнаула Сергей Дугин освободил от должности заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе мэрии Барнаула.
Обновлено в 02:47
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия
Врач в США обвиняется в убийстве 25 пациентов
По данным следствия, Уильям Хьюзел назначал своим пациентам смертельные дозы болеутоляющего Американский врач обвиняется в убийстве 25 пациентов, передает телеканал Fox News.
Обновлено в 03:06
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Кино
Трейлер фильма «К звездам» с Брэдом Питтом появился в Сети
Обновлено вчера в 09:29
Политика
На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной
Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Происшествия
В Волгограде выявили крупную аферу по продаже молочного фальсификата
Поддельная продукция завозилась оптовыми партиями в учреждения здравоохранения и соцзащиты, крупные сетевые магазины, в столовые, кондитерские и пекарни.
Обновлено в 01:44
Наука
KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях
Нидерландская авиакомпания KLM инвестировала в новый авиационный проект, который в будущем, возможно, в корне изменит подход к конструированию самолётов.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Рада приняла закон о подготовке импичмента президента
Закон поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь его должен рассмотреть президент.
Обновлено в 04:01
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Свердловской области ищут трех пропавших детей
Обновлено вчера в 10:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе
В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
Обновлено в 04:12
Политика
Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса
Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Политика
Назарбаев рассказал о причинах отставки
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что принял решение об отставке ради стабильности в стране.
Обновлено в 03:03
Политика
Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес
Меган Маркл хочет стать неофициальной королевой Америки
После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
США начали активно вкладывать деньги в Россию
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России.
Обновлено в 01:35
Происшествия
РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков
Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Футбол
Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы
Обновлено в 03:53
Экономика
Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault
Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того, как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Начальника колонии в Копейске задержали из-за взятки
В Челябинской области завели уголовное дело на начальника исправительной колонии в Копейске, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба регионального СК.
Обновлено в 01:25