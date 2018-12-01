Футбол

«Рома» ведёт переговоры с Конте
Чемпионат
04:05

Сообщается, что президент «Ромы» Джеймс Паллотта поручил своим представителям обсудить условия контракта с Конте. Однако Конте не торопится принимать решение в пользу римлян, так как всё ещё ведёт борьбу с «Челси» в целях получения компенсации за досрочный разрыв контракта.
Чемпионат04:05

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Морьеро: «Конте понравится в „Роме“»

Soccer.ru06:13

СМИ: «Рома» начала переговоры с Конте

Sportbox.RU04:29

СМИ: «Рома» начала переговоры с Конте

Матч ТВ04:29

Конте может возглавить «Рому»

Евро-футбол.ру04:28

«Рома» начала переговоры с Конте

Sport24.ru04:06

«Рома» ведёт переговоры с Конте

Чемпионат04:05

«Рома» хочет пригласить Конте вместо Ди Франческо

Sports.ru06:11
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Футбол

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Футболисты "Сент-Этьена" нанесли поражение "Нанту" в домашнем матче 15-го тура чемпионата Франции.
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Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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