Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Рома» ведет переговоры о переходе игрока «Шахтера» Тайсона

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Вингер донецкого «Шахтера» Тайсон в ближайшее время может перейти в «Рому». Об этом сообщили представители 31-летнего бразильца. Тайсона в «Роме» хочет видеть главный тренер команды Паулу Фонсека, руководивший «Шахтером» с 2016 по 2019 год.
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