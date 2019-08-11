Футбол
«Рома» в серии пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матчеBookmaker-ratings.ru 16:34
В серии пенальти сильнее оказались римляне. В составе «Реала» 11-метровый не реализовал Марсело.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 18:12, Вашингтон
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