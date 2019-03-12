Футбол
«Рома» в меньшинстве обыграла «Эмполи» в первом матче при РаньериЧемпионат 17:27
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Рома» обыграла «Эмполи» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Фабио Мареска. Счёт был открыт на 9-й минуте, отличился Стефан Эль-Шаарави.
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Макгрегор арестован в Майами-Бич
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Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA несмотря на американские санкции, передает Reuters.
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Политика
Власти США потребовали модифицировать системы Boeing 737 MAX
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Общество
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Обновлено в 10:29
Происшествия
Жительница Словении отрезала себе часть руки ради страховки
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Обновлено в 19:34
Общество
Льготы на тепло могут появиться у религиозных организаций Забайкалья
Глава Забайкальского края Александр Осипов инициировал законопроект о льготных тарифах на тепловую энергию для религиозных организаций региона.
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Происшествия
Суд изъял имущество соучастника Захарченко на 380 миллионов рублей
Гагаринский суд города Москвы полностью удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов на сумму более чем 380 миллионов рублей соучастника полковника МВД Дмитрия Захарченко беглого сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Суд прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»
Горсуд Петербурга прекратил уголовное преследование Романа Филиппова — бывшего генерального директора ПАО «Силовые машины», которого обвиняли в разглашении государственной тайны.
Обновлено в 18:25
Политика
Антонов: последствия разрушения ДРСМД могут быть мрачными
Посол России в США Анатолий Антонов считает, что последствия выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть "печальными" как для отношений между Америкой и Россией, так и для всего мира.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Происшествия
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Обновлено в 19:19
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
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Футбол
Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»
Обновлено в 13:53
Хоккей
«Тампа» обыграла «Торонто», Кучеров набрал 111-е очко в сезоне
Кучеров набрал 111-е очко (33+78) в сезоне. В активе Сергачева теперь значатся 25 (5+20) очков.
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Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
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Происшествия
В ТЦ «Москва» и на рынке «Садовод» идут обыски
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Армия и оружие
Самолет ВМС США на низкой высоте пролетел над «Адмиралом Горшковым»
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon на низкой высоте облетел отряд кораблей Северного моря во главе с новейшим ракетным фрегатом «Адмирал Горшков» в Атлантике, следует из данных авиационных ресурсов и системы мониторинга движения морских судов AIS.
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Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Обновлено в 02:39
Происшествия
Устроивший теракт в Еврейском музее Брюсселя получил пожизненный срок
Француз Мехди Неммуш, устроивший стрельбу в Еврейском музее в Брюсселе в 2014 году, был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме, сообщает Reuters.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Во Владивостоке перевернулся ЗРПК «Панцирь-С»
"Вести-Приморье" отмечают, что системы "Панцирь-С" стоят на вооружении 1533-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе Шаморовской трассы во Владивостоке.
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Политика
Пограничники рассказали, что россияне незаконно ввозят в Финляндию
Радар-детекторы остаются неизменным лидером среди наиболее часто изымаемых предметов на финско-российской границе, рассказал в интервью РИА Новости эксперт по коммуникациям штаба Пограничной службы Финляндии Пентти Алапелто.
Обновлено в 20:19
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Общество
Депутат предложил строить дома с зонами выгула и захоронения животных
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву письмо, в котором предложил предусмотреть санитарные нормы строительства новых жилых массивов с учетом включения специализированных зон выгула домашних питомцев и мест их законного погребения.
Обновлено в 20:20
Политика
В ЦЕРН рассказали, как полностью отключить интернет
Отключить Интернет полностью в настоящее время является делом сложным, но не невыполнимым.
Обновлено в 20:40