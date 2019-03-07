«Рома» уволила главного тренера после вылета из ЛЧНева Спорт вчера в 14:04

Итальянский футбольный клуб «Рома» отправил в отставку главного тренера команды Эусебио Ди Франческо. Причиной стал вылет команды в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту». Новость появилась сегодня, 7 марта, на официальном сайте клуба.

«Рома» уволила главного тренера после вылета из ЛЧ

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