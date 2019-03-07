«Рома» уволила Ди Франческо после провала в Лиге чемпионовГазета.Ru 12:43

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо отправлен в отставку, сообщает официальный сайт клуба. Снятие тренера с должности последовало после вылета "Ромы" из Лиги чемпионов. 6 марта в ответной встрече 1/8 финала с "Порту" "волки" проиграли со счетом 1:3 и закончили выступление в турнире.

«Рома» уволила Ди Франческо после провала в Лиге чемпионов

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