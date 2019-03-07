Футбол

«Рома» уволила Ди Франческо, главный кандидат на замену – РаньериEurosport.ru 12:38

Порту — Рома
3 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Драган»
15′
Николо Дзаньоло
Эктор Эррера
18′
Тикиньо Соарес
26′
37′
Даниэле Де Росси
Данилу Перейра
45′+2′
45′+4′
Даниэле Де Росси
Лоренцо Пеллегрини
Мусса Марега
52′
55′
Рик Карсдорп
55′
Рик Карсдорп
Алессандро Флоренци
Пепе
58′
58′
Эдин Джеко
Хесус Корона
Ясин Браими
69′
77′
Иван Маркано
Бриан Кристанте
Тикиньо Соарес
Фернандо Андраде
78′
81′
Лоренцо Пеллегрини
Отавио
Эрнани Фортеш
94′
96′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
Эдер Милитао
Макси Перейра
103′
116′
Алессандро Флоренци
Алекс Теллес
117′
Алекс Теллес
118′
«Рома» отправила в отставку главного тренера Эусебио ди Франческо после вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».
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