Футбол
|14′
Бриан Кристанте
|41′
Александар Коларов
|47′
Бриан Кристанте
Паоло Панкрацио Фараго
|64′
Симоне Падоин
Марко Паяц
|65′
Диего Фариас
Марко Сау
|75′
|75′
Джастин Клюйверт
Лука Пеллегрини
Филип Брадарич
Лука Чигарини
|80′
|83′
Патрик Шик
Хавьер Пасторе
Артур Ионица
|85′
|89′
Николо Дзаньоло
Жуан Жезус
Дарио Срна
|90′+3′
Лука Чеппителли
|90′+3′
Лука Чеппителли
|90′+3′
Марко Сау
|90′+5′
Марко Сау
|90′+6′
|56%
|Владение мячом
|44%
|78%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|9
|6
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|3
|Отборы
|11
|16
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|1
|2
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
15
Клаван
2
Паяц
24
Фараго
8
Чигарини
21
Ионицэ
25
Сау
10
Педро
9
Черри
1
Ольсен
24
Флоренци
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
17
Ундер
42
Нзонзи
5
Жезус
4
Кристанте
3
Пеллегрини
27
Пасторе
Рома
Расстановка 4‑5‑1
Прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Рома». Игра прошла на стадионе "Сардиния Арена" в Кальяри и завершилась со счётом 2:2. "Волки" вышли вперёд на 14-й минуте матча — гол забил Бриан Кристанте.
Чемпионатвчера в 13:57
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«Кальяри», оставшись вдевятером, забил «Роме» в добавленное время. Видеообзор матча
Sport24.ruвчера в 15:44
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