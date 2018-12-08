Футбол

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри», пропустив на 95-й минуте
Чемпионат
13:57

Кальяри — Рома
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
14′
Бриан Кристанте
41′
Александар Коларов
47′
Бриан Кристанте
Паоло Панкрацио Фараго
64′
Симоне Падоин
Марко Паяц
65′
Диего Фариас
Марко Сау
75′
75′
Джастин Клюйверт
Лука Пеллегрини
Филип Брадарич
Лука Чигарини
80′
83′
Патрик Шик
Хавьер Пасторе
Артур Ионица
85′
89′
Николо Дзаньоло
Жуан Жезус
Дарио Срна
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Марко Сау
90′+5′
Марко Сау
90′+6′
Прозвучал финальный свисток в матче 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Кальяри» и «Рома». Игра прошла на стадионе "Сардиния Арена" в Кальяри и завершилась со счётом 2:2. "Волки" вышли вперёд на 14-й минуте матча — гол забил Бриан Кристанте.
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