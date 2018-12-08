Футбол

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри»
Матч ТВ
14:00

Кальяри — Рома
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Сардиния Арена»
14′
Бриан Кристанте
41′
Александар Коларов
47′
Бриан Кристанте
Паоло Панкрацио Фараго
64′
Симоне Падоин
Марко Паяц
65′
Диего Фариас
Марко Сау
75′
75′
Джастин Клюйверт
Лука Пеллегрини
Филип Брадарич
Лука Чигарини
80′
83′
Патрик Шик
Хавьер Пасторе
Артур Ионица
85′
89′
Николо Дзаньоло
Жуан Жезус
Дарио Срна
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Марко Сау
90′+5′
Марко Сау
90′+6′
«Кальяри» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» в матче 15-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2, в составе гостей забивали Брайан Кристанте и Александр Коларов. У хозяев отличились Артур Ионице и Марко Сау.
Матч ТВ14:00

Подробнее о событии

«Кальяри», оставшись вдевятером, забил «Роме» в добавленное время. Видеообзор матча

Sport24.ru15:44

«Кальяри» вдевятером вырвал ничью в матче с «Ромой»

Газета.Ru14:02

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри»

Sportbox.RU14:00

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри»

Матч ТВ14:00

«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»

Советский спорт13:58

«Кальяри» вырвал ничью у «Ромы» на 90-й минуте

Спорт-Экспресс14:02

«Рома» упустила победу в матче с «Кальяри», пропустив на 95-й минуте

Чемпионат13:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 16:21, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Анжи» в матче РПЛ

Обновлено в 16:13
Футбол

«Челси» нанес «Манчестер Сити» первое поражение в АПЛ

Лондонский "Челси" обыграл дома "Манчестер Сити" в центральном матче 16-го тура английской Премьер-лиги.
Обновлено в 16:09
Футбол

«Ренн» переиграл «Дижон», «Амьен» одолел «Генгам»

"Ренн" одержал вторую подряд победу в чемпионате Франции. Подопечные Жюльена Стефана со счетом 2:0 переиграли "Дижон".
Обновлено в 16:10
Футбол

Семин: победа «Локомотива» над «Оренбургом» была закономерной

Обновлено в 13:22
Футбол

Бундеслига. «Герта» обыграла «Айнтрахт»

«Герта» обыграла «Айнтрахт» в матче 14-го тура Бундеслиги – 1:0. Берлинский клуб с 23 очками идет на шестой строчке в таблице, «Айнтрахт» с тем же количеством очков идет строчкой выше.
Обновлено в 14:51
Футбол

Виктор Гончаренко: «ЦСКА провалил начало второго тайма»

Обновлено в 14:43
Футбол

«Ростов» изобразил Карасёва на арене Самарского цирка

Пресс-служба «Ростова» после гостевого матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (0:1) опубликовала в «Твиттере» картинку с изображением главного арбитра встречи Сергея Карасёва на арене самарского цирка.
Обновлено в 12:36
Футбол

Юрген Клопп: «Мне нравится настрой Салаха»

В случае со вторым голом на Салахе сфолили, но он хочет забивать.
Обновлено в 13:25
Футбол

Месси в очередной раз вписал своё имя в историю Ла Лиги

В сегодняшней игре против "Эспаньола" Месси отметился голом и результативной передачей.
Обновлено в 16:14
Футбол

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Шальке»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Шальке» в матче 14-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Атлетико» разгромил «Алавес» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский «Атлетико» без проблем переиграл «Алавес» и укрепился на третьем месте чемпионата Испании по футболу 8 декабря, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено в 11:52
Футбол

Аленичев: VAR в РПЛ пойдет на пользу всему российскому футболу

Главный тренер красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев заявил, что полностью поддерживает использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ), поскольку это пойдет на пользу всему российскому футболу.
Обновлено в 13:09
Футбол

«Аякс» разгромил в гостях «Зволле»

"Аякс" одержал крупную победу в гостях над "Зволле" со счетом 4:1. Счет на 22-й минуте открыл форвард гостей Клас-Ян Хюнтелар.
Обновлено в 15:48
Футбол

Унаи Эмери рассказал о проблемах с Дзюбой во время работы в «Спартаке»

Нынешний тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал в своей автобиографии о своей работе в футбольном клубе «Спартак».
Обновлено в 15:25
Футбол

Состоялась жеребьевка чемпионата мира среди женщин

Состоялась жеребьевка чемпионата мира по футболу среди женщин. Турнир пройдет во Франции с 7 июня по 7 июля 2019 года.
Обновлено в 14:47
ещё по теме
Бриан Кристанте
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник клуба «Рома» и сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Кальяри
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб, основанный в 1920 году. В настоящее время играет в Серии А. Чемпион Италии сезона 1969/70.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное