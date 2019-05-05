«Рома» упустила победу над «Дженоа»Soccer.ru 14:05

«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 35-го тура чемпионата Италии. «Рома» (59 очков) располагается на пятом месте, «Дженоа» (36 очков) - 16-й.

Происшествия Аэропорт заявил о прибытии спасателей к горящему самолету через 2 минуты В 18:32 спасатели и медики прибыли к горящему самолету для эвакуации и оказания помощи, и «в кратчайшие сроки были обеспечены аварийно-спасательные работы», подчеркивается в сообщении.

Происшествия В результате ударов Израиля по сектору Газа погибли 18 палестинцев "Погибли 18 палестинцев, в том числе две женщины и два неродившихся ребенка, еще 110 человек получили ранения в результате ударов израильских ВВС по сектору Газа", — сообщил пресс-секретарь.

Кино Участники группы Queen стали богаче королевы Елизаветы II Совместное состояние остающихся в живых членов британской рок-группы Queen превысило состояние королевы Великобритании Елизаветы II.

Происшествия Сгорела половина аварийно севшего в Шереметьево SSJ-100 Хвостовая часть пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево с пожаром на борту, сгорела полностью, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.

Происшествия Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100 Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.

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Происшествия Судьба некоторых пассажиров загоревшегося SSJ-100 остается неизвестной Судьба некоторых из 73 пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево, остается неизвестной.

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