Футбол

«Рома» упустила победу над «Дженоа»Soccer.ru 14:05

Дженоа — Рома
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
51′
Николо Дзаньоло
66′
Лоренцо Пеллегрини
Патрик Шик
71′
Николо Дзаньоло
Джастин Клюйверт
Джанлука Лападула
Горан Пандев
73′
82′
Стефан Эль-Шаарави
Лукас Лерагер
Антонио Санабрия
84′
84′
Джастин Клюйверт
89′
Алессандро Флоренци
Рик Карсдорп
Кристиан Ромеро
90′
Даниэль Бесса
Эстебан Ролон
90′+2′
Эстебан Ролон
90′+6′
«Рома» сыграла вничью с «Дженоа» в матче 35-го тура чемпионата Италии. «Рома» (59 очков) располагается на пятом месте, «Дженоа» (36 очков) - 16-й.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рома» упустила победу над «Дженоа» в матче Серии А

Газета.Ru14:49

«Рома» сыграла вничью с «Дженоа»

Спорт-Экспресс14:08

Дженоа - Рома - 1:1. Голы и лучшие моменты

Матч ТВ14:27

«Дженоа» и «Рома» не выявили победителя в матче Серии А

Чемпионат14:05

«Рома» упустила победу над «Дженоа», генуэзцы не забили пенальти на 96-й минуте

Sport24.ru14:02

«Дженоа» сыграл вничью с «Ромой»

Советский спорт14:06

Чемпионат Италии. «Лацио» проиграл «Аталанте», «Наполи» против «Кальяри», «Дженоа» и «Рома» поделили очки»

Sports.ru03 мая в 11:20
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:49, Ашберн
Происшествия

В загоревшемся самолете в Шереметьево погибли 13 человек

Обновлено в 13:54
Происшествия

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

Основной причиной гибели людей в хвостовом отсеке Superjet-100, загоревшегося при жесткой посадке в московском аэропорту "Шереметьево", стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:23
Происшествия

МАК создал комиссию по расследованию инцидента в Шереметьеве

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию причин возгорания самолета в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Андрей Чибис прибыл в мурманский аэропорт после пожара в Шереметьево

Врио губернатора Мурманской области прибыл в Мурманский аэропорт после пожара на борту мурманского самолета в столичном Шереметьево.
Обновлено в 15:08
Происшествия

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое.
Обновлено в 14:46
Происшествия

На борту сгоревшего самолета был глава Североморска

На борту сгоревшего в Шереметьево самолета был глава Североморска Владимир Евменьков.
Обновлено в 15:15
Футбол

Капитан «Зенита» Иванович устроил скандал с допинг-офицерами

Не прошло и суток с того момента, как "Зенит" официально оформил свою пятую победу в чемпионате России, а интернет уже всколыхнуло известие о том, что капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович устроил скандал.
Обновлено в 11:45
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ

«Ростов» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук нежно поздравила «особенную» дочь с 20-летием

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре исполнилось 20 лет, с юбилеем молодости дее поздравляли родные, близкие и друзья.
Обновлено в 14:04
Футбол

«Зальцбург» в шестой раз подряд стал чемпионом Австрии

«Зальцбург» обыграл венскую «Аустрию» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата Австрии.
Обновлено в 13:39
Политика

В Северной Македонии завершилось голосование на выборах президента

В Северной Македонии закрылись участки для голосования на выборах президента. Об этом сообщает «Новая Македония».
Обновлено в 14:11
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Появились данные о жертвах аварии «Суперджета» в Шереметьево

По неофициальным данным, не менее 10 пассажиров загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот» погибли; одной из жертв катастрофы стала стюардесса, спасавшая людей.
Обновлено в 13:08
Кино

Новые «Мстители» собрали в прокате более $2 млрд за рекордный срок

Обновлено в 15:30
Армия и оружие

Сирия: боевики продолжают готовить наступление на город Хама

Обновлено в 15:30
Путешествия

Федор Конюхов установил исторический рекорд и продолжил кругосветку

Российский путешественник Федор Конюхов первым в истории пересек 55-й градус южной широты в Южном океане на весельной лодке.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Пользователей шокировала «эвакуация» ручной клади в сгоревшем Superjet

Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес

Бритни Спирс показалась в бикини после лечения

В конце апреля Бритни Спирс завершила 30-дневный курс лечения в клинике.
Обновлено в 01:14
Происшествия

В Китае пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере пять человек погибли, 30 пострадали. Все пострадавшие госпитализированы.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Общество

В разных городах мира прошла акция «Бессмертный полк»

В акции «Бессмертный полк» приняли участие жители около 10 городов США.
Обновлено в 09:14
Экономика

Инвесторы поверили в перспективы Under Armour. Акции подорожали на 8%

Акции Under Armour подорожали после публикации квартальных данных и обновления прогноза по доходам в лучшую сторону.
Обновлено 03 мая в 09:55
Политика

Военные Венесуэлы сожгли письмо самозванца Гуаидо

Военные Венесуэлы не стали предавать свой народ и сожгли письмо самозванца Хуана Гуаидо, который на протяжении длительного времени при поддержке США пытается свергнуть законную власть в стране.
Обновлено в 15:33
Происшествия

От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

Обновлено в 09:15
Музыка

Киркоров объяснил Топалову причину отправки Лазарева на «Евровидение»

Обновлено в 11:12
Здоровье

Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы

Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Почему Superjet садился в Шереметьево с баками, полными топлива

Обновлено в 15:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дженоа
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя, в одноимённой провинции в регионе Лигурия. «Дженоа» является старейшим и одним из наиболее титулованных клубов Италии, команда 9 раз выигрывала чемпионат Италии. Генуэзцы доминировали в Италии во время проведения любительских чемпионатов, с 1898 по 1900 годы «Грифоны» выиграли три первых розыгрыша чемпионата Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное