Футбол
Soccer.ru«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Итальянский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20 за 3 млн евро без права последующего выкупа. Смоллинг уже дал личное одобрение на переход в стан «волков».
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Общество
ФБК сообщил о квартире губернатора Беглова за 150 млн рублей
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил данные о квартире площадью 150,6 квадратных метра в Москве, которая зарегистрирована на имя Александра Дмитриевича Беглова — полного тезку исполняющего обязанности губернатора Санкт-Петербурга.
Полит.ру вчера в 11:59
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37
Происшествия
Автогонщица Джесси Комбс из США погибла при попытке установить рекорд
Джесси Комбс, известная в США как «самая быстрая женщина на четырех колесах», разбилась при попытке установить новый мировой рекорд по скорости.
Политическая Экспертиза вчера в 19:38
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Происшествия
В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек
В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
Известия 05:52
Транспорт
Собянин: Московское метро к 2023 году вырастет в два раза
Московское метро к 2023 году вырастет в два раза, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем персональном блоге.
ТВ Центр 04:07
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
Партия «Слуга народа» создала коалицию в Верховной раде
Коалиция в составе одной фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" создана в Верховной раде нового девятого созыва, она насчитывает 254 депутата.
РИА Новости 06:47
Происшествия
В Грозном отмежевались от убийства в Берлине выходца из Чечни
Источник во властных структурах Чечни сообщил, что убитый в Германии гражданин Грузии, который по данным СМИ, является выходцем из Чечни, давно утратил связь с родиной и что Грозный не имеет отношения к этому инциденту.
Интерфакс 27 августа в 04:33
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Политика
Осипов сообщил Путину о низком районном коэффициенте в Забайкалье
Глава Забайкалья Александр Осипов 29 августа рассказал президенту России Владимиру Путину о низком районном коэффициенте в нашем регионе при "суровом климате", "якутских морозах".
Заб.Ру 07:35
Политика
Названы кандидатуры на посты в правительстве Украины
Народный депутат Украины от партии президента «Слуга народа» Роксолана Пидласа в беседе с «Интерфаксом» сообщила, что на должность министра внутренних дел партия выдвинет кандидатуру действующего главы ведомства Арсена Авакова.
Коммерсантъ 07:01
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Автоспорт
Квят и Албон будут оштрафованы на Гран-при Бельгии за смену двигателя
Советский спорт 04:51
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Происшествия
В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу
Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.
Rambler News Service вчера в 13:19
Футбол
«Зенит» назвал себя самым желанным клубом на жеребьевке Лиги чемпионов
«Клуб, который все хотят получить при жеребьёвке Лиги чемпионов», — говорится в описании.
МР7.ру 06:50
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Здоровье
Стали известны неожиданные причины головной боли
Врачи утверждают, что голова болит от голода у 50% мужчин и примерно 30% женщин.
МИР 24 07:43
Происшествия
Полиция нашла вора, который обокрал квартиру матери Ольги Бузовой
В квартиру матери телезвезды Ольги Бузовой Ирины Бузовой вор забрался в августе 2018 года через открытое окно.
Московский Комсомолец 06:53
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Политика
Сенцова доставили в Москву для обмена заключенными с Украиной
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, доставлен из колонии города Лабытнанги (ЯНАО) в Москву в рамках процесса обмена заключенными с Украиной, сообщают «Интерфакс» и ТАСС.
Коммерсантъ 04:03