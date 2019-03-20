Футбол

Soccer.ruSoccer.ru«Рома» согласовала сделку по Смоллингу

Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга. Итальянский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20 за 3 млн евро без права последующего выкупа. Смоллинг уже дал личное одобрение на переход в стан «волков».
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