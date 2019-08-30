Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Рома» согласовала переход Смоллинга

Римская «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере». Итальянский клуб арендует футболиста до окончания сезона-2019/20 за € 3 млн без права последующего выкупа.
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