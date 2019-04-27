«Рома» разгромила «Кальяри» в матче чемпионата ИталииЧемпионат 13:52

В матче 34-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Кальяри». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал защитник «Ромы» Федерико Фасио, отличившийся на пятой минуте.

Наука Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей.

Политика Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь Бывший глава Хакасии Алексей Лебедь скончался на 65-м году жизни.

Шоу-бизнес Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.

Происшествия В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.

Автоспорт Результат Гасли исключен из протокола квалификации Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.

Общество Астрологический прогноз для всех знаков на неделю с 29 апреля по 5 мая Специально для 5.tv.ru астролог Сергей Седашёв составил прогноз для каждого знака зодиака на ближайшую неделю.

Музыка Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.

Происшествия Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.

Происшествия Катер затонул в Финском заливе в Петербурге Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.

Футбол Раньери: «Приход Конте в „Рому“ сделал бы меня счастливым» Наставник "Ромы" Клаудио Раньери дал комментарий по поводу возможного назначения Антонио Конте главным тренером римлян в следующем сезоне.

Здоровье О причинах артроза после 30 лет рассказали врачи В основном артрозом страдают люди после 30 лет, что связано с замедлением биологических процессов, у женщин может возникать гормональный сбой.

Хоккей Хоккеисты «Вашингтона» прибудут в сборную 30 апреля Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" – защитник Дмитрий Орлов, нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин прибудут в расположение сборной России 30 апреля.

Политика Зеленский ответил на слова Путина о паспортах для украинцев Победитель украинских президентских выборов Владимир Зеленский в фейсбуке прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что жителям Украины могут упростить получение российского гражданства.

Общество В Уганде женщина за 39 лет родила 38 детей, сообщили СМИ В Уганде обнаружена самая многодетная мать на Земле Мариам Набатанзи, которая родила 38 детей к своим 39 годам.

Единоборства Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95 Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".

Хоккей НХЛ. Свечников не попал в число претендентов на «Колдер Трофи» Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников не попал в тройку претендентов на «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата).

Политика Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти в «Дружбе» Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод «Дружба».

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский заявил, что он готов к переговорам с Россией.