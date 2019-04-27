Футбол

«Рома» разгромила «Кальяри» в матче чемпионата ИталииЧемпионат 13:52

Рома — Кальяри
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Федерико Фасио
5′
Хавьер Пасторе
8′
36′
Лука Чеппителли
61′
Фабио Пизакане
Хавьер Пасторе
Диего Перотти
64′
68′
Вальтер Бирса
Алессандро Дейола
Стефан Эль-Шаарави
Дженгиз Ундер
74′
74′
Фабрицио Каччаторе
Дарио Срна
84′
Жуан Педро
Сириль Терео
Александар Коларов
86′
Джастин Клюйверт
Анте Чорич
87′
Константинос Манолас
88′
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Кальяри». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал защитник «Ромы» Федерико Фасио, отличившийся на пятой минуте.
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