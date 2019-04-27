Футбол
«Рома» разгромила «Кальяри» в матче чемпионата ИталииЧемпионат вчера в 13:52
Федерико Фасио
|5′
Хавьер Пасторе
|8′
|36′
Лука Чеппителли
|61′
Фабио Пизакане
Хавьер Пасторе
Диего Перотти
|64′
|68′
Вальтер Бирса
Алессандро Дейола
Стефан Эль-Шаарави
Дженгиз Ундер
|74′
|74′
Фабрицио Каччаторе
Дарио Срна
|84′
Жуан Педро
Сириль Терео
Александар Коларов
|86′
Джастин Клюйверт
Анте Чорич
|87′
Константинос Манолас
|88′
|44%
|Владение мячом
|56%
|83%
|Процент точных передач
|86%
|5
|Удары в сторону ворот
|3
|10
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|7
|3
|Офсайды
|2
|5
|Угловые
|5
|4
|Отборы
|6
|7
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑5‑1
83
Миранте
24
Флоренци
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
19
Чорич
42
Нзонзи
8
Перотти
7
Пеллегрини
17
Ундер
9
Джеко
28
Краньо
33
Срна
19
Пизакане
23
Чеппителли
3
Пеллегрини
21
Ионицэ
8
Чигарини
27
Дейола
18
Барелла
77
Терео
30
Паволетти
Кальяри
Расстановка 4‑3‑1‑2
В матче 34-го тура итальянской Серии А «Рома» принимала «Кальяри». Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. Автором первого гола стал защитник «Ромы» Федерико Фасио, отличившийся на пятой минуте.
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