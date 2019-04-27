Футбол

«Рома» разгромила «Кальяри» и поднялась в зону Лиги чемпионовМатч ТВ вчера в 14:01

Рома — Кальяри
3 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Федерико Фасио
5′
Хавьер Пасторе
8′
36′
Лука Чеппителли
61′
Фабио Пизакане
Хавьер Пасторе
Диего Перотти
64′
68′
Вальтер Бирса
Алессандро Дейола
Стефан Эль-Шаарави
Дженгиз Ундер
74′
74′
Фабрицио Каччаторе
Дарио Срна
84′
Жуан Педро
Сириль Терео
Александар Коларов
86′
Джастин Клюйверт
Анте Чорич
87′
Константинос Манолас
88′
«Рома» набрала 58 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, которое дает путевку в Лигу чемпионов. «Милан» и «Аталанта», имеющие по 56 очков, проведут свои игры 34-го тура серии А позднее. «Кальяри» располагается на десятой строчке.
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