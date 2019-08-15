Футбол
«Рома» продлила контракт с УндеромРИА Новости 07:58
Итальянская "Рома" на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с футболистом команды Дженгизом Ундером. Как отмечается, новое соглашение с 22-летним турецким хавбеком рассчитано до 30 июня 2023 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:05, Ашберн
Происшествия
Медведев поручил представить экипаж А321 к наградам
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Омской области в лесу пропал трехлетний малыш
Обновлено вчера в 01:28
Происшествия
Губернатор Куйвашев: самолет «Уральских авиалиний» садился без шасси
Самолет А-321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на поле в Раменском районе Подмосковья без шасси, заявил 15 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
Обновлено в 01:24
Наука
Российские ученые выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские учёные из МФТИ в сотрудничестве с европейскими коллегами исследовали параметры взаимодействия магнонных систем со сверхпроводниками при криогенных температурах.
Обновлено 13 августа в 11:20
Шоу-бизнес
Лиза Галкина сдружилась с дочерью Александра Реввы Амели
Наследница Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза нашла в лице младшей дочери Александра Реввы Амели настоящую подругу.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Стало известно об испытании под Северодвинском «ядерных батареек»
Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел 8 августа при испытании жидкостной реактивной двигательной установки.
Обновлено вчера в 17:45
Авто
Hyundai Creta нового поколения показали на официальных фото
Кроссовер Hyundai Creta нового поколения, сроки появления которого в России пока неизвестны, выйдет на китайский рынок уже в 2019 году.
Обновлено в 03:36
Общество
Люди каких профессий больше всего скучают по работе в отпуске — опрос
Больше всего скучают по работе в отпуске учителя (47%), врачи (38%) и медицинские сестры (37%).
Обновлено в 04:41
Происшествия
Армен Джигарханян прооперирован
Обновлено в 07:43
Политика
Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» заявил, что не считает тупиковой ситуацию с подписанием мирного договора с Японией.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи
Алле Пугачевой грозит штраф за забор вокруг дачи Недвижимость Аллы Борисовны не дает покоя многим.
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес
Загорелые и красивые: Джанабаева поделилась редкими фото с Меладзе
Со временем женщина простила мужа, который ушел из семьи, но вот на Альбину, по всей видимости, она еще таит обиду.
Обновлено в 07:24
Политика
МВД: около 3 млн украинцев могут упрощённо получить гражданство России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова заявила, что порядка 3 млн граждан Украины могут воспользоваться упрощёнными процедурами получения российского гражданства.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Жена командира А321 рассказала о переживаниях мужа
Жена командира экстренно севшего в Жуковском самолета "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова Наталья Юсупова рассказала о работе супруга.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Петербурге увеличилась площадь пожара в производственном здании
Площадь пожара в производственном здании на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 07:31
Космос
Обсерватория «Спектр-РГ» наблюдает центр Млечного Пути
Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) сообщает о том, что обсерватория «Спектр-РГ» выпустила свою первую астрономическую телеграмму о наблюдении центра нашей галактики — Млечного Пути.
Обновлено в 04:44
Финансы
Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 74 рубля впервые с 1 апреля, это произошло на фоне падающих нефтяных цен и негативной конъюнктуры мировых рынков капитала.
Обновлено в 06:37
Политика
Блок Хмельницкой АЭС передали в энергосистему Польши
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус сообщил, что министерство энергетики издало приказ о выведении из энергосистемы государства одного из блоков Хмельницкой АЭС для экспорта электроэнергии в Польшу, соответствующие данные Герус опубликовал в Facebook.
Обновлено в 06:49
Политика
Александр Онищенко: СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака
На сайте издания «Голос Правды» опубликована новая запись народного депутата Верховной Рады VII и VIII созывов Александра Онищенко: 🎥 Служба безопасности Украины опубликовала кадры, снятые при задержании замглавы МинВОТ Юрия Грымчака 👉 СБУ обнародовала видео задержания Юрия Грымчака У подозреваемого изъяли пачки долларов в полиэтиленовых пакетах Вы можете прочитать эту запись в Facebook автора.
Обновлено в 07:03
Политика
У Порошенко пожизненно сохранится оклад, государственная дача и охрана
"После ухода с должности у президента пожизненно остаются должностной оклад (28 тысяч гривен, или более 1 тысячи долларов), государственная дача с горничными, охраной и транспортом, а также медицинское обслуживание как самого экс-гаранта, так и его супруги", — цитирует ТАСС украинские СМИ.
Обновлено в 07:17
Энергетика
«Нафтогаз» надеется получить до $3 млрд после продажи активов Газпрома
Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску «Нафтогаза».
Обновлено в 07:42
Политика
Глава Барнаула написал заявление об отставке
Обновлено в 00:38
Политика
Суд разрешил судну Open Arms c мигрантами зайти в итальянские воды
Административный суд столичной области Лацио разрешил зайти в итальянские территориальные воды спасательному судну под испанским флагом Open Arms, на борту которого находятся почти 150 мигрантов, сообщила испанская НКО Proactiva Open Arms.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
В России пассажирский самолет без двигателей и шасси сел на кукурузное поле
Обновлено в 05:45
Музыка
Музыкальный фонтан на Театральной площади запел Цоя
Музыкальный фонтан на Театральной площади запел Цоя. Новый трек добавили сегодня в честь дня памяти музыканта.
Обновлено в 01:48
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено вчера в 09:15
Общество
Минтруд прокомментировал предложение о четырёхдневной рабочей неделе
В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России с предложением о переходе на четырёхдневную рабочую неделю.
Обновлено 13 августа в 08:20
Происшествия
Суд отпустил партнера Baring Vostok Дельпаля под домашний арест
Мосгорсуд отпустил под домашний арест партнера инвестфонда Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный», сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:30