Футбол
«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 годаЧемпионат вчера в 15:14
Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба. Новое соглашение 20-летнего футболиста с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло был заинтересован мадридский «Реал».
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Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено вчера в 13:58
Технологии
Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона
Емкий аккумулятор, быстрая зарядка и хорошая камера являются главными критериями выбора смартфона для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса китайской компании-производителя смартфонов OPPO в России Аркадий Граф.
Обновлено в 01:50
Авто
Теслу научили выслеживать шпионов
Компьютер не только анализирует частоту появления машин в поле зрения Теслы, но и фиксирует время, геопозицию, а также делает скриншот из видео с возможным шпионом.
Обновлено в 00:30
Политика
Когогина объяснила идею запрета старых машин
Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Происшествия
Музыкант сломал челюсть священнику на набережной Ялты
Уличный музыкант избил московского священника Алексея Забелина на набережной Ялты.
Обновлено вчера в 23:46
Авто
В Сети опубликовали фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq
Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.
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Кино
Умер Валентин Воронин, народный артист России
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Путин отказался отдать операторам частоты для 5G
Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Полицейский госпитализирован после нападения в Москве
Полицейские проверял документы у двух мужчин, один из них попытался скрыться и нанес ранение острым предметом в область живота.
Обновлено вчера в 23:27
Наука
Японский гериатр назвал продлевающий молодость продукт
В рамках состоявшегося в Москве Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии профессор из Японии рассказал об удивительных результатах нового масштабного исследования, участники которого смогли значительно улучшить память, принимая куркумин — соединение, которым богата пряность куркума.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области
В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Политика
Россия может запретить экспорт леса в Китай
Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
Ида Галич подтвердила слухи о беременности
Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
Обновлено вчера в 04:02
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено 13 августа в 05:24
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Обновлено вчера в 08:36
Здоровье
Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся
Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.
Обновлено в 00:54
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес
В Торонто простились с Аллой Вербер
У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели
Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.
Обновлено 13 августа в 08:34
Футбол
«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ
По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Происшествия
Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Глава администрации Барнаула ушёл в отставку
Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Энергетика
В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России
Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».
Обновлено вчера в 13:13
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
Полиция задержала стрелка в Филадельфии
Телеканал Fox News сообщил, что стрелок сдался полиции.
Обновлено в 01:14