Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба. Новое соглашение 20-летнего футболиста с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло был заинтересован мадридский «Реал».

«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года

Наука Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Технологии Названы три самые важные для россиян характеристики смартфона Емкий аккумулятор, быстрая зарядка и хорошая камера являются главными критериями выбора смартфона для россиян, рассказал в интервью РИА Новости директор по развитию бизнеса китайской компании-производителя смартфонов OPPO в России Аркадий Граф.

Авто Теслу научили выслеживать шпионов Компьютер не только анализирует частоту появления машин в поле зрения Теслы, но и фиксирует время, геопозицию, а также делает скриншот из видео с возможным шпионом.

Политика Когогина объяснила идею запрета старых машин Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.

Происшествия Музыкант сломал челюсть священнику на набережной Ялты Уличный музыкант избил московского священника Алексея Забелина на набережной Ялты.

Авто В Сети опубликовали фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq Предсерийный автомобиль заметили всего через два месяца после дебюта концепта Китайским фотошпионам удалось заснять предсерийный кроссовер Skoda Kamiq в «заряженой» версии GT.

Политика Путин отказался отдать операторам частоты для 5G Президент Владимир Путин согласился с Советом нацбезопасности, которое выступило против выделения частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Происшествия Полицейский госпитализирован после нападения в Москве Полицейские проверял документы у двух мужчин, один из них попытался скрыться и нанес ранение острым предметом в область живота.

Наука Японский гериатр назвал продлевающий молодость продукт В рамках состоявшегося в Москве Всероссийского конгресса по гериатрии и геронтологии профессор из Японии рассказал об удивительных результатах нового масштабного исследования, участники которого смогли значительно улучшить память, принимая куркумин — соединение, которым богата пряность куркума.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.

Политика Россия может запретить экспорт леса в Китай Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы с незаконной вырубкой лесов на территории РФ.

Шоу-бизнес Ида Галич подтвердила слухи о беременности Слухи о беременности 29-летней Иды появились в сети после того, как она посетила один из лучших перинатальных центров Москвы, в котором ее и заметили поклонниками.

Политика Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44% Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Здоровье Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.

Политика Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.

Шоу-бизнес В Торонто простились с Аллой Вербер У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.

Общество Минтруд оценил идею четырехдневной рабочей недели Ранее профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней.

Футбол «Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.

Политика Глава администрации Барнаула ушёл в отставку Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.

Энергетика В Совфеде оценили планы Польши повысить цену на транзит газа из России Ранее Наимский заявил о намерении Польши повысить стоимость транзита российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа».