Футбол
«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 годаЧемпионат 15:14
Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба. Новое соглашение 20-летнего футболиста с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло был заинтересован мадридский «Реал».
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В Сети появились фото GT-версии кроссовера Skoda Kamiq
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Политика
Лидер британских лейбористов пригрозил правительству вотумом недоверия
Вотум недоверия намерен вынести британскому правительству лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, сообщает Press Association.
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МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов
Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
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В Филадельфии четыре полицейских пострадали в результате стрельбы
По меньшей мере четверо полицейских получили ранения в результате стрельбы в Филадельфии в США. Об этом сообщает NBC Philadelphia.
Обновлено в 17:35
Происшествия
Пожар в бизнес-центре Петербурга ликвидировали
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Происшествия
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Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
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Интернет
Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей
Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
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Общество
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Как отмечается, голодовку она объявила после того, как ей отказали в регистрации - 13 июля.
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Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром»
Директор «Порту» по вопросам коммуникации Франсишку Мораеш рассказал, почему в России была сорвана трансляция ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара» (2:3). По версии «Порту», именно телеканал «Матч ТВ» нарушил договоренности, отказавшись перевести €50 тыс. за полтора часа до начала трансляции.
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Челябинских школьников, возвращавшихся из Крыма, сняли с автобуса
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Интернет
Поисковик Google начал терять клики
Поисковик Google стал терять клики.
Обновлено в 16:52
Футбол
«Ливерпуль» победил «Челси» и завоевал Суперкубок УЕФА
«Ливерпуль» победил «Челси» в серии послематчевых пенальти в матче за Суперкубок УЕФА. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Авто
Kia опубликовала первые фотографии нового Kia Mohave
Судя по изображениям, новый Mohave будет выполнен в стилистике концепта Masterpiece, представленного этой весной.
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Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Зеленского
«Студия Квартал 95» впервые показала пародию на президента Украины Владимира Зеленского. Выступление проходило в Одессе.
Обновлено в 03:38
Политика
Трамп заявил о потере до $5 млрд из-за президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что президентство лишило его миллиардов долларов из-за адвокатов, которых ему пришлось нанять для собственной защиты на различных судебных процессах.
Обновлено в 10:26
Политика
Депутаты попросят новостные агрегаторы не нагнетать «фейковые» страсти
В сентябре депутаты Госдумы планируют провести встречу с новостными агрегаторами и выяснить, зачем они нагнетают ситуацию по социально-экономическим вопросам.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
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Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова
Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено в 16:02
Космос
Центр подготовки космонавтов представит на МАКС самолет‑лабораторию
Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина представит на авиасалоне МАКС учебно-тренировочный самолет L-39, вертолет Eurocopter AS-350B3E и самолет-лабораторию Ил-76МДК, в котором разместится экспозиция, посвященная специальным видам подготовки космонавтов, сообщается на сайте МАКС.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
КНР запросила провести заседание СБ ООН по Кашмиру
Китай запросил созвать закрытое заседание Совета безопасности ООН в связи с решением индийских властей аннулировать особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено в 16:13
Финансы
Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
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Политика
Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле
Ранее Кадыров в интервью изданию «Чечня сегодня» сказал, что с тех пор как в 1840 году Шамиль провозгласил себя имамом Чечни и Дагестана, в течение 20 лет каждое чеченское село сжигалось по несколько раз.
Обновлено в 14:04
Здоровье
Врач назвал продукт, помогающий отсрочить деменцию
Пряность куркума, традиционная для индийских блюд, помогает при регулярном потреблении сохранить здоровье мозга и отсрочить деменцию.
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Наука
Названы продукты, снижающие риск рака и инфаркта у курильщиков
Оказалось, что всего 500 миллиграммов флавоноидов в день существенно снижают риск смерти от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.
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Экономика
Dow Jones показал максимальное внутридневное падение за 11 месяцев
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJI) потерял более 800 пунктов или 3,05% к закрытию торгов в среду, 14 августа.
Обновлено в 17:06
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка
Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
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Происшествия
В Ростове фельдшер скорой помощи пнул пенсионерку за оскорбления
На днях в одной из популярных социальных сетей было опубликовано видео, на котором запечатлено, как фельдшер скорой помощи на улице Варфоломеева в Ростове пнул ногой лежащую на асфальте пенсионерку.
Обновлено в 06:45
Политика
В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине
Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46