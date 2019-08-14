Футбол

«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 годаЧемпионат вчера в 15:14

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба. Новое соглашение 20-летнего футболиста с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло был заинтересован мадридский «Реал».
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