Футбол
«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 годаЧемпионат вчера в 15:14
Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба. Новое соглашение 20-летнего футболиста с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что в услугах Дзаньоло был заинтересован мадридский «Реал».
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Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет Москва–Самара готовится к аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево из-за отказа гидросистемы.
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Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж
Пассажиры аварийного рейса Airbus А321 благодарят экипаж. Эксперты и сами пассажиры уверены, что пилоты сработали на отлично.
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Приложение на смартфоне «превратило» Олега Газманова в ребенка
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Из больницы в Ленобласти похитили банкомат с 3,5 млн руб
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Общество
Назван размер справедливой зарплаты в России
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В ближайшее время спартаковцам предстоят два матча – в четверг против «Туна» в Лиге Европы и понедельник в чемпионате России против ЦСКА.
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ВМФ России признали «невыездным»
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Агент в своем Twitter написал, что не только согласен с бойцом, но и вообще считает Сулейманова самым талантливым футболистом страны.
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Постпред России при ООН поставил на место британцев
Представитель Лондона на заседании Совбеза пыталась убедить присутствующих, что украинские граждане, проживающие в Крыму, но не получившие российских паспортов, находятся в бедственном положении.
Обновлено вчера в 02:03
Энергетика
Белоруссия повысила тарифы на транспортировку нефти на 3,7%
В сообщении на сайте ведомства указано, что с 1 сентября 2019 года «с целью частичной компенсации недополученной выручки» тарифы будут увеличены на 3,7%.
Обновлено в 04:57
Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Форвард «Торпедо» забил красивый гол, перебросив вратаря ударом пяткой
Встреча завершилась со счётом 3:1. Футболисты «Авангарда» открыли счёт на 37-й минуте, отличился нападающий Артём Федчук.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий США для гиперзвукового оружия
Обновлено в 01:38
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Обновлено вчера в 05:33
Хоккей
Минское «Динамо» подписало контракты с двумя игроками
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В США назвали сроки полноценной встречи Зеленского и Трампа
По словам Тейлора, американские власти ожидают, что после этой серии встреч отношения США и Украины станут крепче, президенты пообщаются и подтвердят, что эта поддержка Вашингтона Киеву будет сохраняться.
Обновлено в 04:20
Авто
В Госдуме хотят запретить эксплуатацию старых автомобилей
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами
Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия
Самолет с американскими военными загорелся
Самолет Boeing 763, который перевозил сотрудников Минобороны США, загорелся в Ирландии.
Обновлено в 04:34
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 09:35
Происшествия
Атамбаеву предъявлены новые обвинения
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Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G
Минобороны весной в своем отзыве на концепцию развития 5G указало, что выдавать операторам частоты в 3,4–3,8 ГГц «рано».
Обновлено вчера в 17:39