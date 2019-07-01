Футбол
«Рома» приобрела полузащитника «Наполи»Soccer.ru 06:19
Полузащитник "Наполи" Амаду Диавара перебрался в "Рому". 21-летний гвинеец подписал с римлянами контракт до лета 2024 года. Ранее в обратном направлении последовал защитник Костас Манолас.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:34, Вашингтон
Музыка
«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»
«Первый канал» начал обновление системы голосования за участников шоу «Голос».
Обновлено в 06:27
Экономика
Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
Энергетика
Дан прогноз по ценам на топливо в России
Стоит отметить, что волнения начались после заявления руководства страны о том, что соглашение о заморозке цены на топливо продлеваться не будет.
Обновлено в 07:12
Технологии
Пять российских компаний пожаловались на «Яндекс»
Компанию «Яндекс» обвинили в недобросовестной конкуренции пять российских онлайн-сервисов, включая сайт частных объявлений Avito и сайт по поиску недвижимости ЦИАН.
Обновлено в 06:03
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Политика
Катамадзе удалила свой пост об отказе выступать в РФ
Певица Нино Катамадзе удалила свой последний пост в Fасевоок, который наделал много шума.
Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес
Александра Стриженова согласилась выносить ребенка для Успенской
Внучка актера Олега Стриженова Александра согласилась выносить ребенка для «королевы русского шансона» Любови Успенской.
Обновлено в 07:16
Хоккей
Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
Обновлено в 02:37
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Общество
Опрос показал, что большинство россиян проводит досуг у телевизора
Просмотр фильмов и сериалов является наиболее популярным занятием у сограждан в свободное время, подобным образом свой досуг ежедневно проводит каждый второй россиянин, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:12
Игры
Издатель A Plague Tale: Innocence и Vampyr сообщил о рекордных доходах
Focus Home Interactive опубликовала отчёт за предыдущий финансовый год: как выяснилось, у издателя A Plague Tale: Innocence и Vampyr дела идут отлично.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Один погиб и трое ранены в столкновении «ГАЗелей» под Ростовом
В Ростовской области в понедельник столкнулись два автомобиля «ГАЗель», в результате чего погиб один человек, сообщили в региональном УМВД.
Обновлено в 03:56
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Авто
В России массово отзывают Porsche Panamera
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Американские эксперты предрекли России проблемы с набором призывников
Вооруженные силы России ближе к 2024 году столкнутся с трудностями при наборе призывников из-за демографической ямы, но смогут преодолеть их, прогнозирует авторитетный исследовательский центр RAND (США).
Обновлено в 04:52
Политика
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие Украины в ПАСЕ
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
На Кипре назвали российской ракетой упавший с неба неопознанный объект
Обновлено в 07:16
Экономика
Эксперт назвал Вьетнам вторым производителем черной икры в мире
Вьетнам вышел на второе место в мире по производству осетрины и черной икры, сообщил руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.
Обновлено в 06:55
Политика
ВАК отказалась слушать доклад академиков РАН о плагиате в диссертациях
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) проигнорировал представителей Российской академии наук (РАН), которые собирались сделать доклад о плагиате в диссертации профессора МГУТУ Юлии Аношиной.
Обновлено в 06:52
Общество
Полное солнечное затмение произойдет 2 июля
Напомним, в 2019 году произойдет пять затмений: три солнечных (частное состоялось 6 января, полное – 2 июля и кольцеобразное – 26 декабря) и два лунных (полное состоялось 21 января и частное – 16 июля).
Обновлено в 04:13
Происшествия
Самолет потерпел крушение в Техасе, погибли 10 человек
В результате крушения самолета в городе Эддисон, что находится в штате Техас, погибли десять человек.
Обновлено в 00:47
Футбол
«Герта» арендовала полузащитника «Ливерпуля»
«Герта» объявила об аренде полузащитника «Ливерпуля» Марко Груича, которая будет рассчитана на один сезон.
Обновлено в 07:02
Общество
В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы
Затор образовался у моста через реку Ия, где проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Для его расчистки прибыл группа саперов Росгвардии.
Обновлено в 06:46
Происшествия
СК опубликовал видео задержания трех чиновников в Дагестане
Следственный комитет России (СКР) опубликовал видео задержания подозреваемых в превышении полномочий троих замдиректоров казенного учреждения (ГКУ) «Дирекция единого государственного заказчика-застройщика» в Дагестане.
Обновлено в 04:53
Политика
Климкин объявил, что уходит в «политический отпуск»
Ранее сообщалось, что Зеленский на брифинге для журналистов обвинил главу МИД Климкина в том, что его ведомство предпринимает действия на международной арене, о которых он как глава государства узнает из Сети Интернет.
Обновлено в 06:20
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
В начале июня при взрыве автобуса в Кабуле погиб один человек и десять пострадали.
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Олеся Железняк раскрыла детали закулисья съемок сериала «Сваты»
Популярный сериал "Сваты", который в свое время начал продюсировать нынешний президент Украины, актер Владимир Зеленский, не был бы настолько хорош без замечательной актрисы "Ленкома" Олеси Железняк.
Обновлено в 06:11
Экономика
Тарифы на услуги ЖКХ в России растут, но не везде
Повышение происходит дважды в год — первый раз в январе, второй — в июле. Но хочется отметить, что тарифы растут не везде.
Обновлено в 03:27