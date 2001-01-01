Футбол
«Рома» представила новую гостевую форму с изображением молнииМатч ТВ 03:34
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 05:28, Вашингтон
Происшествия
В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ
Обновлено в 04:26
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Наташа Королева вдохновилась Лободой и оголилась перед страной
Певица Наташа Королева, вдохновившись фотографией коллеги Светланы Лободы, которая якобы обнаженная стояла на голове, решила повторить фотоснимок на свой лад.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент
Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.
Обновлено вчера в 03:07
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Авто
В честь столетия Bentley представила концепт EXP 100 GT
Компания Bentley Motors отмечает 100-летний юбилей, представляя в штаб-квартире марки в Крю свое видение будущего роскошных путешествий.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Общество
У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы
У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Общество
Иркутянина оштрафовали за продажу открыток с Муссолини и Гитлером
Ленинский райсуд Иркутска оштрафовал местного жителя, попытавшегося через сайт Avito.ru продать коллекцию открыток с изображениями политических лидеров Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера, фашистской Италии Бенито Мусоллини, военной техники Третьего рейха и т.п.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Бывшего замглавкома внутренних войск России обвинили в новых взятках
Следователи Военного следственного управления (ВСУ) предъявили бывшему замглавкому новое обвинение по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») и части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества рассказали, как пользоваться смартфонами и другими устройствами с литий-йонными аккумуляторами, чтобы избежать их возгорания.
Обновлено в 03:03
Политика
Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.
Обновлено в 03:18
Экономика
Смольный выкупит акции «Теплосети СПб» за 14,5 млрд рублей
Правительство Петербурга к 2024 году выкупит контрольный пакет акций АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» за 14,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:05
Политика
Рябков призвал США соблюдать правила СНВ
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил том, что политика США направлена на создание преимущества в сфере стратегических наступательных вооружений.
Обновлено в 04:57
Происшествия
Норвежские учёные осматривают затонувшую АПЛ «Комсомолец»
Норвежское научно-исследовательское судно «G. O. Sars» находится сейчас в Норвежском море, над затонувшей 7 апреля 1989 года атомной подводной лодкой «Комсомолец».
Обновлено 09 июля в 03:23
Общество
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
Обновлено в 01:55
Религия
В Москву привезут мощи Петра и Февронии
В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Кино
Rambler Group проинвестирует сериал о приключениях Остапа Бендера
Новый сериал про приключения Остапа Бендера выйдет в кинотеатрах в начале 2020 года, отметила Квашилава.
Обновлено в 01:23
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Обновлено в 03:29
Политика
Южную Осетию возмутили этикетки на грузинском алкоголе
В сообщении на сайте посольства говорится, что в ходе изучения возможностей экспорта продукции предприятий Южной Осетии в Россию, были выявлены факты продажи грузинских товаров с изображением карты Грузинской ССР, то есть с «необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии».
Обновлено в 02:59
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Авто
Jeep привез в Россию спортивную версию нового Grand Cherokee
Компания Jeep объявила о старте российских продаж специальной версии внедорожника Grand Cherokee под названием S Limited.
Обновлено в 03:57
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06