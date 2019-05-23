Футбол

«Рома» представила новую форму с молниямиМатч ТВ 08:57

«Рома» представила новую домашнюю экипировку на сезон-2019/20. Обновленный комплект выполнен в традиционных красно-желтых цветах. Также на воротнике появятся изображения молнии, посвященные римскому богу Юпитеру.
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«Рома» презентовала новую домашнюю форму

Soccer.ru03:46

«Рома» представила домашнюю форму с молниями

Чемпионат04:10

Новую форму «Ромы» украсят молнии Юпитера (видео)

Советский спорт03:58

«Рома» представила новую форму с молниями

Матч ТВ08:57

На новой форме «Ромы» появилась молния. Фото

Спорт-Экспресс03:45

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

Sport24.ru03:35

Формы топ-клубов на новый сезон: «МЮ» вспоминает требл, «Юве» отказывается от полосок, а «Барса» теперь в шашечку

Sports.ru03:48
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Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Музыка

Светлана Лобода проигнорирует спецвыпуск шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 09:36
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Армия и оружие

Россия поставит в ЦАР новую партию оружия

Новая поставка будет осуществлена на безвозмездной основе и в нее войдут только стрелковое оружие и боеприпасы к нему, пояснил Токмаков.
Обновлено в 09:47
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Под Одессой обнаружено тело бывшего мэра столицы Приднестровья

Возле села Вапнярка Лиманского района Одесской области полицией было обнаружено тело бывшего главы столицы Приднестровья Андрея Безбабченко.
Обновлено в 09:54
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность переговоров с Россией, говорится на сайте телеканала "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Обновлено в 09:42
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Политика

МИД отреагировал на скандал с вице-канцлером Австрии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Александр Лукашенко распорядился активизировать переговоры с Казахстаном и готовиться закупать нефть на мировом рынке.
Обновлено в 07:45
Политика

Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране

Белорусская сторона передала России агреман на назначение нового российского посла в стране.
Обновлено в 10:10
Происшествия

Патриарх Кирилл наказал напавшего с ножом на монаха священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил сана священника, который совершил нападение на монаха в Троице-Сергиевой лавре, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:13
Политика

Польша может получить чистую нефть 9-10 июня, заявили в «Транснефти»

Россия представила на встрече в Варшаве согласованный с Белоруссией план по восстановлению поставок по трубопроводу "Дружба", обеспечивающий поступление чистой нефти в Польшу 9-10 июня, польская сторона обещала его быстро рассмотреть, сообщил журналистам вице-президент "Транснефти" Сергей Андронов.
Обновлено в 10:26
Политика

Филарет захотел вернуться в прошлое и не соглашаться на томос

Лидер украинских раскольников Филарет Денисенко заявил, что если бы украинские священнослужители заранее звали содержание томоса, то не согласились бы на него.
Обновлено в 09:57
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Кино

Опубликован первый тизер фильма Бондарчука «Притяжение 2»

Первый тизер новой отечественной фантастической картины Федора Бондарчука «Вторжение» появился в Сети.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток

Обновлено вчера в 17:57
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Красноярский депутат предложил запретить Minecraft

Депутат Законодательного собрания Красноярского края Владимир Рейнгардт предложил запретить популярную компьютерную игру Minecraft.
Обновлено в 06:54
Экономика

Орешкин рассказал о несформированной модели роста экономики России

Экономическая модель, необходимая для обеспечения роста экономики России темпами выше 3% в год, до конца не сформирована, сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин ежегодной коллегии Минэкономразвития.
Обновлено в 08:14
Футбол

Хуанфран объявил об уходе из «Атлетико»

Обновлено в 07:12
Происшествия

Абызов из СИЗО перечислил адвокатам 25 миллионов рублей

Следователь Сергей Степанов во время заседания Басманного суда Москвы заявил, что экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов перевел адвокатам из СИЗО 25 миллионов рублей.
Обновлено в 10:33
Космос

Зонд «Хаябуса-2» не смог забрать грунт с астероида из-за сбоя

Руководители миссии по изучению астероида Рюгу рассказали о трудностях, с которыми столкнулся космический зонд «Хаябуса-2».
Обновлено в 05:46
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