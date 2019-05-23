Футбол
«Рома» представила форму с молниями на воротникеSport24.ru 03:35
Итальянская «Рома» представила свою форму на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах. Отличием от прошлого комплекта являются молнии, нарисованные на воротнике.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Общество
Forbes обнародовал рейтинг самых богатых наследников в России
В рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров, составленный журналом Forbes, вошли 48 представителей второго поколения.
Обновлено в 04:19
Теннис
Слоан Стивенс: Не чувствую себя взрослой
Обновлено в 03:16
Происшествия
На проспекте Ударников ночью сгорели четыре иномарки
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Украинские силовики потерялись и попали в плен в ДНР
По данным военных, инцидент произошел 22 мая, украинские силовики отклонились от маршрута во время движения на грузовом автомобиле.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Здоровье
Процент заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Калужской области стал ниже
22 мая состоялось заседание координационного совета при Правительстве области по вопросам противодействия распространению ВИЧ, на котором участники обсудили меры по выполнению регионального плана государственной стратегии, направленной на борьбу с этим заболеванием.В 2018 году в Калужской области было зафиксировано 267 новых случаев заражения ВИЧ.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии
В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено вчера в 12:26
Музыка
Лазарев оценил выступления конкурентов на «Евровидении»
Обновлено в 02:50
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Футбол
Лунев назвал «золотой» матч «Зенита» в этом сезоне
Довлел бы результат – от краснодарцев всего три очка, там и "Локомотив" был бы рядом, да и вообще все команды плюс-минус равны, что "Динамо", что Самара.
Обновлено в 03:15
Хоккей
Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею сегодня, 23 мая, сыграет на чемпионате мира в Словакии первый матч в рамках серии плей-офф.
Обновлено вчера в 20:00
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Футбол
Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»
Обновлено в 03:36
Технологии
Раскрыты особенности работы модераторов на порносайтах
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Украинские поп-исполнители Потап и Настя подтвердили, что поженятся 23 мая.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
Пентагон попросили отправить тысячи военных на Ближний Восток
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Экономика
ФРС не ожидает изменений в монетарной политике в ближайшее время
Последний раз ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов на заседании в декабре 2018 г. По ряду прогнозов, после текущей паузы в действиях ФРС следующим шагом в изменении монетарной политики будет снижение процентных ставок, а не возобновления процесса их повышения.
Обновлено вчера в 14:19
Общество
На Москву надвигается резкое похолодание
Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено вчера в 22:00
Религия
Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме
Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Полковника ФСБ Черкалина подозревают в мошенничестве на 490 млн рублей
Начальник отдела управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин подозревается в особо крупном мошенничестве.
Обновлено вчера в 09:22
Шоу-бизнес
Станислав Садальский высмеял «геометрическую» диету
Станислав Садальский прочитал о популярной диете, которая разрешает употреблять продукты, имеющие правильную геометрическую форму.
Обновлено в 00:58
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Общество
Университет «Сириус» начнет набор студентов через три года
Научно-технологический университет на базе образовательного центра "Сириус" начнет набор студентов через три года, сообщила в четверг руководитель центра, сопредседатель центрального штаба ОНФ, член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева на встрече с победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников в Хабаровске.
Обновлено в 04:14
Экономика
Набиуллина: годовая инфляция в России составляет 5,1%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в настоящее время уровень инфляции в годовом выражении в России превышает 5%.
Обновлено в 04:09
Транспорт
Ударопрочные стекла появились на 70 станциях московского метро
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
В Удмуртии при пожаре погибли пять человек
В Удмуртии при пожаре в одном из домов села Пудем Ярского района погибли пять человек.
Обновлено в 03:18
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Авто
Представлены 9 необычных модификаций УАЗ «Патриот»
В 2013 году был представлен снегоболотоход «Ямал», построенный на агрегатах серийного УАЗ «Патриот».
Обновлено в 02:43