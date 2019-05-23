Футбол

«Рома» представила форму с молниями на воротникеSport24.ru 03:35

Итальянская «Рома» представила свою форму на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах. Отличием от прошлого комплекта являются молнии, нарисованные на воротнике.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рома» сделал форму с молниями

Газета.Ru05:29

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

Sport24.ru03:35

«Рома» представила домашнюю форму с молниями

Чемпионат04:10

Новую форму «Ромы» украсят молнии Юпитера (видео)

Советский спорт03:58

На новой форме «Ромы» появилась молния. Фото

Спорт-Экспресс03:45

На новой форме «Ромы» будут изображены молнии в честь бога Юпитера

Нева Спорт04:44

На форме «Ромы» на сезон-2019/20 есть молнии Юпитера

Sports.ru03:36
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:12, Ашберн
Политика

Владельцам СМИ хотят запретить вмешиваться в редакционную политику

Глава постоянной комиссии СПЧ по свободе информации и правам работников СМИ, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев предложил прописать в законе о СМИ конкретную роль владельца СМИ и запретить таким людям вмешиваться в работу редакции.
Обновлено в 05:20
Финансы

Глава ЦБ рассказала об объёмах золотовалютных резервов России

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала объём золотовалютных резервов страны.
Обновлено в 04:02
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Общество

Мэр Екатеринбурга прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о храме

Напомним, 22 мая ВЦИОМ представил данные опроса, согласно которым 74% екатеринбуржцев не хотят возведения храма в сквере, 18% — вообще против строительства храма и 58% — за строительство в другом месте.
Обновлено вчера в 11:38
Энергетика

Словацкая Transpetrol возобновила прокачку чистой нефти по «Дружбе»

Оператор словацкого участка трубопровода "Дружба" Transpetrol возобновил прокачку чистой российской нефти, сообщили РИА Новости в компании.
Обновлено в 03:24
Спорт

Фигуристка Медведева захотела заниматься йогой

Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева решила начать заниматься йогой.
Обновлено в 03:01
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Раскрыта правда о провале ВСУ в Донбассе: сами заехали в руки ополченцев ДНР

Обновлено в 02:31
Общество

Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту

Обновлено в 04:53
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Экономика

«Приватбанк» подал иск в суд США против Коломойского

«Приватбанк», который был национализирован на Украине, подал иск против бывшего владельца кредитного учреждения Игоря Коломойского в США, пишет 23 мая «112 Украина».
Обновлено в 05:22
Гаджеты

Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено 21 мая в 17:11
Происшествия

Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты

Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Суд вынес приговоры виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал»

Обновлено в 05:03
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Политика

ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ

В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.
Обновлено в 04:27
Футбол

РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров

В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Мужчина в Хакасии пытался задушить девочку в детсаду

Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.
Обновлено в 02:47
Авто

Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа

Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Общество

Участок недостроенного метро в Омске решили залить цементом

Правительство Омской области решило изменить способ консервации участка омского метро от станции «Рабочая» до станции «Маршала Жукова» с «сухого» на «мокрый», передает портал «Омск-информ».
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Евгения Феофилактова не хочет, чтобы сын носил фамилию Гусев

Обновлено в 02:25
Политика

Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии

Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.
Обновлено в 05:40
Футбол

В «Локомотиве» ответили на обвинения в лояльности со стороны судей

21 мая Сергей Хусаинов в интервью изданию «Спорт день за днем», отвечая на вопрос, связаны ли ошибки судей в пользу «Локомотива» с работой в клубе экс-арбитра ФИФА Станислава Сухины, заявил, что эти ошибки не являются совпадением.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Устроившего ДТП с российскими туристами водителя арестовали в Италии

Обновлено в 05:12
Политика

Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство

Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено вчера в 17:15
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома». Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное