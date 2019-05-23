Футбол

«Рома» представила форму с молниями на воротникеSport24.ru 03:35

Итальянская «Рома» представила свою форму на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах. Отличием от прошлого комплекта являются молнии, нарисованные на воротнике.
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«Рома» представила новую форму с молниями

Матч ТВ08:57

«Рома» представила домашнюю форму с молниями

Чемпионат04:10

Формы топ-клубов на новый сезон: «МЮ» вспоминает требл, «Юве» отказывается от полосок, а «Барса» теперь в шашечку

Sports.ru03:48

«Рома» презентовала новую домашнюю форму

Soccer.ru03:46

На новой форме «Ромы» появилась молния. Фото

Спорт-Экспресс03:45

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

Sport24.ru03:35

Новую форму «Ромы» украсят молнии Юпитера (видео)

Советский спорт03:58
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Политика

МИД РФ: США хотят превратить Арктику в театр военных действий

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Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

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Законопроект о постановке диагноза «больной наркоманией» Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
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Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

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Политика

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Общество

Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей.
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Происшествия

В Дагестане в заброшках нашли майнинг фермы по добыче Bitcoin

Система работала от ворованного электричества, ущерб составил больше 4,5 млн рублей Махачкала, 23 мая.
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Происшествия

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Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Общество

В России могут ужесточить наказание за продажу краснокнижных животных

Совершенствуется правовое регулирование мер ответственности за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесённых в Красную книгу России.
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Политика

Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая

Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Экономика

Орешкин раскритиковал Росстат за ошибку в данных по промпроизводству

"Понятно, что ошибки произрастают из той отчетности, которую сдают компании, но это не слагает обязанностей с Росстата внимательно проверять все данные", - объяснил свою позицию глава Минэкономразвития, отметив значимость независимой и объективной статистики, а также ее доступности для широкой аудитории.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Пианино придавило девочку в детском саду в Костромской области

В Костромской области на четырехлетнюю воспитанницу детского сада упало пианино.
Обновлено в 08:58
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Кино

Квентин Тарантино представил в Каннах фильм «Однажды в Голливуде»

Полный энергии фильм захватывает моментально и увлекает в почти 3-часовое путешествие по особой мифологии кинематографа, которое пролетает незаметно.
Обновлено вчера в 11:43
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
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Обновлено в 08:24
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время на первой тренировке Гран-при Монако

Пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон завершил первый тренировочный заезд Гран-при «Формулы-1» в Монако с лучшим временем.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес

Для кого Кейт Миддлтон постоянно берет с собой в машину ланч-бокс

Обновлено в 04:42
Футбол

Дюков: обсуждается два варианта лимита на легионеров

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном изменении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 08:23
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Наука

В Канаде найден самый древний гриб

На территории арктической области Канады были обнаружены древнейшие земные грибы, возраст которых составляет примерно один миллиард лет.
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Общество

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Гаджеты

Amazon разрабатывает устройство для распознавания эмоций человека

Компания Amazon занялась разработкой устройства, способного распознавать человеческие эмоции, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько источников.
Обновлено в 08:17
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

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Здоровье

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Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54
Общество

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Семье главы российского Министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двужэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»

КИЕВ, 23 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "страна в смартфоне".
Обновлено в 07:01
Авто

Названы самые популярные автомобили в Башкирии

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