«Рома» представила форму с молниями на воротникеSport24.ru 03:35

Итальянская «Рома» представила свою форму на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах. Отличием от прошлого комплекта являются молнии, нарисованные на воротнике.

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

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