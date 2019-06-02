Футбол
«Рома» предложила контракт главному тренеру «Шахтера» ФонсекеSport24.ru 04:22
«Рома» предлагает пост главного тренера португальцу Паулу Фонсеке, руководящему донецким «Шахтером». Как сообщает Corriere dello Sport, джаллоросси предложили 46-летнему специалисту трехлетний контракт с зарплатой 2,5 млн евро в год плюс бонусы.
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Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия
СК начал проверку из-за появления стай бродячих собак в Подмосковье
Следователи выясняют причины массового скопления бездомных собак на улицах подмосковных городов Ивантеевка, Щелково и Ногинск, информация о которых появилась в СМИ, сообщает пресс-служба областного ГСУ СК.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина
Обновлено в 08:47
Экономика
«Роснефть» начала строительство заправочного комплекса в Пулково
Нефтяная компания «Роснефть» в воскресенье начала строить в международном аэропорту Пулково топливно-заправочный комплекс (ТЗК) проектной мощностью 300 тыс. тонн авиакеросина в год.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области
Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.
Обновлено в 07:00
Общество
Зеленский опубликовал фотографию с сыном
Президент Украины Владимир Зеленский в день защиты детей впервые опубликовал в соцсети фотографию вместе со своим сыном Кириллом.
Обновлено в 09:23
Политика
Лужков предложил решение водной проблемы Крыма
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.
Обновлено в 07:25
Политика
Япония раскрыла секретный договор СССР по Курилам
По итогам Ялтинской конференции в 1945 году южные части Сахалина и Курильской гряды «отошли СССР», однако Молотов обнаружил спорные формулировки в договоре и обратил внимание, что это может обернуться проблемами против СССР.
Обновлено в 07:12
Футбол
Александр Глеб расторг контракт с БАТЭ
Белорусский футболист Александр Глеб покинул состав БАТЭ по взаимному соглашению сторон.
Обновлено в 06:54
Общество
Рособрнадзор отчитался о нарушениях на первых ЕГЭ
За нарушения во время проведения первых испытаний в рамках единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 141 участника.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана
Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций
Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.
Обновлено в 01:00
Общество
30‑градусная жара ожидается в Московском регионе на следующей неделе
На следующей неделе в Москве и Подмосковье потеплеет, установится летняя погода, во второй половине недели столбики термометров будут показывать около 30 градусов, при этом осадков не ожидается, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
Обновлено в 03:10
Политика
Россия ответила на требования Украины в международном суде ООН
В июне прошлого года тогдашний президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев передал в Международный суд ООН расширенный меморандум "о нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации".
Обновлено в 09:26
Авто
Опубликованы снимки интерьера новой Hyundai Sonata
В свою очередь, пользователям Сети стали доступны снимки салона Hyundai Sonata, где значительно модернизировали переднюю панель, а также добавили множество новых опций.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Ростовом возросло до 15
В результате столкновения автобуса и грузовика на трассе М4 «Дон» в Ростовской области пострадали 15 человек, 11 из которых госпитализированы.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Массовое ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве
В столичном ГИБДД рассказали, что авария произошла на полосе в сторону центра на Кутузовском проспекте в районе Минской улицы.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Прокуратура проверит пир заключенных в орловской колонии
Обновлено вчера в 22:20
Политика
Познер попал в базу «Миротворца»
Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" - от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала лицо дочери
Российская телеведущая Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети поделилась снимком дочери. На фото показано лицо дочери ведущей.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес
32-летняя внучка Грейс Келли Шарлотта Казираги впервые вышла замуж
Наконец внучка Грейс Келли вышла замуж — через 2,5 года отношений. Скромная церемония прошла во Дворце Гримальди 1 июня.
Обновлено в 07:11
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Гаджеты
Qualcomm готовит чипсет Snapdragon 7cx для ноутбуков с Windows 10
Дон Макгуайр, вице-президент по глобальному маркетингу продуктов Qualcomm, не уточнил технических спецификаций нового чипсета, но отметил, что устройства на нём появятся в ближайшие месяцы.
Обновлено в 07:21
Политика
Националисты снесли бюст маршала Жукова в Харькове
Мэр Харькова пообещал восстановить снесенный националистами бюст Жукова.
Обновлено в 09:39
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 43
Число пострадавших при взрыве на оборонном предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области достигло 43 человек.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25