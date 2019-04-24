«Рома» предложила Конте зарплату €9,5 млн в годMetaratings 11:23

Как сообщает Football Italia, представители римского клуба уже провели встречу с итальянским специалистом, в ходе которой объявили о готовности предложить Конте контракт сроком на три года, с заработной платой в размере €9,5 млн в год.

Спорт день за днем

«Рома» предложила Конте зарплату €9,5 млн в год

Спорт день за днем

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