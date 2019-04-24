«Рома» предложила Конте зарплату €9,5 млн в годMetaratings 11:23

Как сообщает Football Italia, представители римского клуба уже провели встречу с итальянским специалистом, в ходе которой объявили о готовности предложить Конте контракт сроком на три года, с заработной платой в размере €9,5 млн в год.

Политика Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса «Речь идёт фактически о подготовке Кремлём к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине», — отметил Пётр Порошенко.

Политика Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.

Политика Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).

Политика Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42% Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.

Политика МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.

Авто Завод Hino начали строить в Подмосковье Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.

Общество В школах введут две новые должности Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».

Происшествия По делу Арашуковых арестовали генерала СК Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.

Экономика Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.

Общество Журнал People назвал самую красивую женщину года Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.

Авто Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».

Армия и оружие Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.

Экономика Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.

Общество Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля Известного российского стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет в защиту Байкала.

Политика Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион В телеграмме, которая была отправлена 24 апреля 1945 года, Гитлер пишет, что намерен остаться в Берлине. Шёрнер призывал его покинуть город.

Происшествия В Новокузнецке застрелили подростка Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.

Футбол Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива» Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива».

Футбол Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина "Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 4,6 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 4,6 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.

Экономика Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года «В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.

Общество Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.

Происшествия СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".