Футбол

«Рома» предложила Конте зарплату €9,5 млн в годMetaratings 11:23

Как сообщает Football Italia, представители римского клуба уже провели встречу с итальянским специалистом, в ходе которой объявили о готовности предложить Конте контракт сроком на три года, с заработной платой в размере €9,5 млн в год.
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«Рома» озвучила зарплату, которую готова платить Конте

Матч ТВ10:14

«Рома» предложила Конте контракт на €9,5 млн в год

Sport24.ru09:37

Конте получил предложение возглавить «Рому»

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Конте может возглавить «Рому». Ему предложили контракт с зарплатой в 9 млн евро за сезон

Советский спорт09:55

«Рома» предложила Конте зарплату в размере 9.5 млн евро

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«Рома» озвучила зарплату, которую готова платить Конте

Sportbox.RU10:14

«Рома» предложила Конте почти 10 млн евро в год. Тренер хочет игроков для конкуренции с «Ювентусом»

Спорт день за днем10:50
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика

Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса

«Речь идёт фактически о подготовке Кремлём к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине», — отметил Пётр Порошенко.
Обновлено в 11:38
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Гроб с телом младенца нашли на обочине дороги в Челябинской области

Обновлено в 04:35
Хоккей

Ковальчук вместе со сборной России прибыл в Латвию

Обновлено в 04:05
Политика

Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.
Обновлено в 11:08
Политика

Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий

О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика

МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках

Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Авто

Завод Hino начали строить в Подмосковье

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Общество

В школах введут две новые должности

Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

По делу Арашуковых арестовали генерала СК

Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Экономика

Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб

Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено в 08:30
Общество

Журнал People назвал самую красивую женщину года

Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Авто

Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ

Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие

Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Экономика

Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога

Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.
Обновлено вчера в 09:45
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Известного российского стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет в защиту Байкала.
Обновлено в 11:46
Происшествия

В Канаде сошел с рельсов поезд с токсичными веществами

Обновлено в 09:49
Политика

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

В телеграмме, которая была отправлена 24 апреля 1945 года, Гитлер пишет, что намерен остаться в Берлине. Шёрнер призывал его покинуть город.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Школу эвакуировали на юго-западе Москвы из-за угрозы взрыва

Обновлено в 11:27
Армия и оружие

В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива»

Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 10:45
Футбол

Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина

"Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
Обновлено в 11:19
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 4,6 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 4,6 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП

Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Экономика

Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года

«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Глава СК: Причиной нападения студента на колледж в Керчи стала травля

Обновлено в 02:39
Происшествия

СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии

Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Здоровье

Скворцова считает, что зарплата врачей за шесть лет удвоилась

Зарплата врачей с 2012 года увеличилась более чем вдвое и достигла 75 тысяч рублей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, 24 апреля сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:10
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Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
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Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима, один из самых титулованных и сильнейших клубов Италии. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома».
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