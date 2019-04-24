Футбол
«Рома» предложила Конте зарплату €9,5 млн в годMetaratings 11:23
Как сообщает Football Italia, представители римского клуба уже провели встречу с итальянским специалистом, в ходе которой объявили о готовности предложить Конте контракт сроком на три года, с заработной платой в размере €9,5 млн в год.
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Политика
Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса
«Речь идёт фактически о подготовке Кремлём к следующему шагу агрессии против нашего государства — аннексии украинского Донбасса или созданию российского анклава на Украине», — отметил Пётр Порошенко.
Обновлено в 11:38
Хоккей
Ковальчук вместе со сборной России прибыл в Латвию
Обновлено в 04:05
Политика
Путин призвал брать пример с Чечни в плане демографии
Президент РФ Владимир Путин заявил, что с чеченцев надо брать пример в вопросах демографии: рождаемость там очень высокая и нет сирот.
Обновлено в 11:08
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%
Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика
МИД Украины заявил о «смене тона» РФ по делу о задержанных моряках
Замминистра Елена Зеркаль сообщила, что ее поразил "кардинальный переход от хамства к цивилизованному языку" Замглавы МИД Украины Елена Зеркаль сообщила на своей странице в Facebook об изменении тона разговора России по делу о задержанных в Керченском проливе украинских моряках.
Обновлено вчера в 18:14
Авто
Завод Hino начали строить в Подмосковье
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Общество
В школах введут две новые должности
Министерство просвещения России опубликовало проект постановления, в котором прописаны две новые должности для российских школ – «ведущий учитель» и «старший учитель».
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено в 09:44
Экономика
Минпромторг заявил о планах ввести маркировку труб
Минпромторг предлагает для борьбы с контрафактными и фальсифицированными трубами ввести несколько мер контроля, в том числе сертификацию и маркировку, а также запретить вторичное использование подержанных труб.
Обновлено в 08:30
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
Мантуров рассказал о подготовке С-500 к серийному производству
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил журналистам, что разработка зенитно-ракетной системы С-500 находится в завершающей стадии.
Обновлено в 08:31
Экономика
Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога
Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Известного российского стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет в защиту Байкала.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Канаде сошел с рельсов поезд с токсичными веществами
Обновлено в 09:49
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
В телеграмме, которая была отправлена 24 апреля 1945 года, Гитлер пишет, что намерен остаться в Берлине. Шёрнер призывал его покинуть город.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Футбол
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Локомотива»
Тренерский штаб «Ростова» во главе с Валерием Карпиным назвал стартовый состав команды на матч 25-го тура РПЛ против «Локомотива».
Обновлено в 10:45
Футбол
Врачи «Зенита» требуют углубленного осмотра Кокорина
"Зенит" рекомендовал предоставить футболисту возможность ежедневно проводить занятия в зале и бассейне, а также разрешить более углубленное исследование с помощью МРТ для определения точного состояния тканей коленного сустава.
Обновлено в 11:19
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 4,6 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26228 (с погашением 10 апреля 2030 года) на сумму 4,6 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:16
Экономика
Росстат насчитал 1,75 трлн руб. лишних доходов россиян за три года
«В 2014 году снижение доходов населения оказалось несколько сильнее, чем показывали оценки по старой методологии, в 2015–2017 годах — несколько слабее, в 2018 году и прежняя, и обновленная методологии показали, что темпы изменения реальных располагаемых доходов оказались близки к нулю», — говорится в комментарии Росстата.
Обновлено вчера в 09:30
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Происшествия
СК требует ареста причастных к убийству россиянина в Сирии
Следственный комитет установил новых фигурантов дела об убийстве в Сирии в 2015 году российского летчика Олега Пешкова, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:07
Здоровье
Скворцова считает, что зарплата врачей за шесть лет удвоилась
Зарплата врачей с 2012 года увеличилась более чем вдвое и достигла 75 тысяч рублей, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, 24 апреля сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 09:10