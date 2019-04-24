Футбол
«Рома» озвучила зарплату, которую готова платить КонтеМатч ТВ 10:14
Ближайшим летом «Рома» намерена пригласить Антонио Конте на пост главного тренера. По информации Calciomercato, клуб готов платить специалисту 9,5 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что Конте выдвинул «Роме» ряд условий, по которым он согласится работать с командой.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 10:30, Ашберн
Шоу-бизнес
5 провальных платьев звезд с церемонии TIME 100 Gala
Обновлено в 00:43
Политика
Путин упростил выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:07
Политика
Путин дал старт первой отгрузке СПГ на заводе «Криогаз – Высоцк»
Президент России Владимир Путин дал старт первой отгрузке продукции по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Криогаз – Высоцк", сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:45
Шоу-бизнес
Бритни Спирс впервые обратилась к фанатам после лечения в психбольнице
В начале апреля Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 06:04
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Политика
Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова
Вдова экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что ее бывший муж Владимир Тюрин не причастен к убийству.
Обновлено вчера в 22:43
Авто
Завод Hino начали строить в Подмосковье
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с японской компанией «Хино Моторс» и запустил строительство завода по выпуску грузовиков этой марки.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Генштаб заявил об усилении войск двух военных округов для ответа НАТО
«Важным условием для снижения напряженности может стать прекращение дестабилизирующей активности вооруженных сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Черном море», — заявил Герасимов.
Обновлено в 05:02
Спорт
Олимпийская чемпионка Алена Савченко ждет ребенка
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018, шестикратная чемпионка мира Алена Савченко ждет ребенка.
Обновлено в 03:23
Происшествия
СК просит арестовать задержанных по делу Арашуковых силовиков
Следственный комитет (СК) России просит Басманный суд Москвы арестовать бывшего первого замглавы Следственного управления СК по Карачаево-Черкесии (КЧР) Казбека Булатова и начальника Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимура Бетуганова, которые были задержаны в рамках дела Арашуковых.
Обновлено в 06:19
Музыка
Умер французский музыкант Дик Риверс
Французский рок-музыкант Дик Риверс умер в Париже от онкологического заболевания.
Обновлено в 08:02
Гаджеты
Apple теперь будет ремонтировать неисправную клавиатуру MacBook в течение дня
Apple решила изменить подход к ремонту клавиатуры в моделях MacBook и MacBook Pro.
Обновлено в 09:06
Авто
Лидером вторичного рынка России в марте стал «гольф-класс»
На втором месте в России среди автомобилей с пробегом оказался сегмент кроссоверов и внедорожников, где в марте этого года было перепродано 92 912 автомобилей, на 2% меньше, чем годом ранее — 94 808 авто.
Обновлено в 00:20
Футбол
Главный врач «Зенита» дал Кокорину рекомендации по лечению
Главный врач петербургского "Зенита" осмотрел нападающего Александра Кокорина в СИЗО "Бутырка", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:27
Общество
Продолжительность жизни в России поставила рекорд
В России увеличилась средняя продолжительность жизни у мужчин и женщин.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
По данным следствия, репетитор «систематически наносил побои и применял физическую силу в отношении 8-летней девочки, а также высказывал в её адрес оскорбления различного содержания» во время уроков музыки.
Обновлено в 07:19
Музыка
Игорь Акинфеев с женой снялись в клипе группы «Руки вверх»
В 2012 году спортсмен снялся в видео на песню «Открой мне дверь».
Обновлено в 04:42
Политика
Путин назвал сверхзадачу для экономики России
Президент РФ отметил, что хотя перед Россией стоит цель выйти на пятое место по объему экономики, по паритету от покупательной способности, но это не сверхзадача.
Обновлено в 09:09
Политика
Мантуров обозначил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Технологии
«Яндекс.Такси» потратит более 2 млрд руб. на безопасность
Фото: iStock Сервис "Яндекс.Такси" инвестирует более 2 млрд руб. в развитие и разработку новых технологий безопасности в 2019 году.
Обновлено в 08:30
Общество
Бастрыкин объяснил свой «мем» с ноутбуком и лупой
Выступая с лекцией перед студентами, Бастрыкин достал лупу и сообщил, что из-за этого инструмента недавно появился новый мем.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Автобус провалился под асфальт в горячую воду в Петербурге
В Санкт-Петербурге автобус провалился на дороге в горячую воду, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 10:23
Политика
Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине
В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:02
Экономика
Россияне стремятся продать дачи из-за нового налога
Аналитики связывают эту тенденцию с тем фактом, что за недвижимость в будущем необходимо будет платить налог, поэтому большинство владельцев стремятся не регистрировать ее по новым правилам, а просто продать.
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Ким Чен Ын впервые дал интервью журналисту из России
Обновлено в 07:54
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32