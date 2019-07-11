Футбол
«Рома» показала гостевую форму с изображением молнииЕвро-футбол.ру 04:17
"Рома" презентовала комплект новой выездной формы на грядущий сезон. Основной цвет футболки - белый, по диагонали нанесена красно-оранжевая молния.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 06:59, Вашингтон
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Космос
40 лет назад на Австралию упала космическая станция «Скайлэб»
40 лет назад на Австралию обрушились обломки американской космической станции "Скайлэб".
Обновлено в 03:14
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Политика
Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии
Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Общество
Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы
Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Авто
Bugatti выпустил двухсотый Chiron
В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции
Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы
Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40
Авто
Bentley представил концепт EXP 100 GT
Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию
Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие
В Петербурге стартует военно-морской салон
В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Экономика
51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России
71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика
Цхинвал возмущен картой Грузинской ССР на грузинском алкоголе
Посольство Южной Осетии в России выразило возмущение многочисленными фактами продажи алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, с изображением карты Грузинской ССР - то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.
Обновлено в 03:42
Футбол
«Спартак» предлагает Хаджи более 2 млн евро в год
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спартак» и «Барселона».
Обновлено в 04:13
Политика
Климкин рассказал о циничности Лаврова
По мнению Климкина, Лавров в последнее время стал очень циничным. "Он позволил себе стать очень циничным", - добавил Климкин.
Обновлено в 06:21
Хоккей
КХЛ рассказала об особенностях календаря
Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выделил главные особенности составления календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Религия
В Москву везут мощи Петра и Февронии
Обновлено в 04:15
Кино
В сиквеле «Оно» клоун Пеннивайз будет «злее и страшнее»
Мускетти добавил, что снимать «Оно 2» было гораздо проще хотя бы потому, что студия в этот раз охотнее давала ему технику для сложных сцен.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.
Обновлено в 06:48
Гаджеты
Появились изображения Samsung Galaxy Note10
Обновлено вчера в 13:52
Авто
Кроссовер Buick Enclave стал богаче и «спортивнее»
Обновлено вчера в 11:48
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46