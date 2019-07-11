Футбол

«Рома» показала гостевую форму с изображением молнииЕвро-футбол.ру 04:17

"Рома" презентовала комплект новой выездной формы на грядущий сезон. Основной цвет футболки - белый, по диагонали нанесена красно-оранжевая молния.
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«Рома» представила выездную форму на новый сезон. На ней изображена молния

Sport24.ru06:32

На выездной форме «Ромы» будет молния

Soccer.ru03:11

«Торино» представил форму на сезон-2019/20

Sportbox.RU06:40

«Рома» представила гостевую форму на сезон-2019/20

Sports.ru04:50

«Рома» показала гостевую форму с изображением молнии

Евро-футбол.ру04:17

«Торино» представил форму на сезон-2019/20

Матч ТВ06:40

«Рома» представила гостевую форму на сезон-2019/20. Здесь есть молния

Спорт-Экспресс03:07
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Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Космос

40 лет назад на Австралию упала космическая станция «Скайлэб»

40 лет назад на Австралию обрушились обломки американской космической станции "Скайлэб".
Обновлено в 03:14
Происшествия

Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов

По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Общество

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Политика

Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии

Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Общество

Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы

Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Авто

Bugatti выпустил двухсотый Chiron

В компании Bugatti отметили выпуск юбилейного двухсотого по счету гиперкара Chiron, считающегося сегодня самым быстрым на планете.
Обновлено в 03:57
Футбол

«Спартак» разместит на форме знак в память о трагедии в «Лужниках»

Обновлено в 06:53
Происшествия

Двое граждан РФ погибли из-за шторма в Греции

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Происшествия

В Госдуме предлагают наказывать за ложные экспертизы

Как пояснил один из авторов инициативы глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников, сейчас уголовная ответственность экспертов и специалистов за дачу ложных сведений предусмотрена на стадии, когда уголовное дело уже возбуждено.
Обновлено в 05:40
Авто

Bentley представил концепт EXP 100 GT

Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Армия и оружие

В Петербурге стартует военно-морской салон

В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено в 05:48
Политика

Цхинвал возмущен картой Грузинской ССР на грузинском алкоголе

Посольство Южной Осетии в России выразило возмущение многочисленными фактами продажи алкогольной и иной продукции, произведенной в Грузии, с изображением карты Грузинской ССР - то есть с необоснованным включением в нее территорий Южной Осетии и Абхазии.
Обновлено в 03:42
Футбол

«Спартак» предлагает Хаджи более 2 млн евро в год

Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Спартак» и «Барселона».
Обновлено в 04:13
Политика

Климкин рассказал о циничности Лаврова

По мнению Климкина, Лавров в последнее время стал очень циничным. "Он позволил себе стать очень циничным", - добавил Климкин.
Обновлено в 06:21
Хоккей

КХЛ рассказала об особенностях календаря

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выделил главные особенности составления календаря Континентальной хоккейной лиги на сезон-2019/20.
Обновлено в 05:27
Происшествия

В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Происшествия

В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски

Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Религия

В Москву везут мощи Петра и Февронии

Обновлено в 04:15
Кино

В сиквеле «Оно» клоун Пеннивайз будет «злее и страшнее»

Мускетти добавил, что снимать «Оно 2» было гораздо проще хотя бы потому, что студия в этот раз охотнее давала ему технику для сложных сцен.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни

В новость были внесены изменения (13:40 мск) - меняется источник информации; уточняется число сотрудников.
Обновлено в 06:48
Гаджеты

Появились изображения Samsung Galaxy Note10

Обновлено вчера в 13:52
Авто

Кроссовер Buick Enclave стал богаче и «спортивнее»

Обновлено вчера в 11:48
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
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