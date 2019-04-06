Футбол

«Рома» победила «Сампдорию» благодаря голу Де РоссиСпорт-Экспресс 16:30

Сампдория — Рома
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Луиджи Феррарис»
Риккардо Сапонара
38′
42′
Патрик Шик
43′
Александар Коларов
51′
Рик Карсдорп
Жуан Жезус
Риккардо Сапонара
Якуб Янкто
58′
Кароль Линетти
Маноло Габбьядини
58′
66′
Лоренцо Пеллегрини
Эдин Джеко
72′
Джастин Клюйверт
Стефан Эль-Шаарави
75′
Даниэле Де Росси
Маноло Габбьядини
88′
Роналдо Виейра Нан
Марко Сау
89′
"Рома" с минимальным счетом обыграла "Сампдорию" в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Даниэле Де Росси. "Рома" набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Сампдория" с 45 баллами расположилась на 9-й строчке.
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