Футбол

«Рома» победила «Сампдорию» благодаря голу Де РоссиСпорт-Экспресс вчера в 16:30

Сампдория — Рома
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Луиджи Феррарис»
Риккардо Сапонара
38′
42′
Патрик Шик
43′
Александар Коларов
51′
Рик Карсдорп
Жуан Жезус
Риккардо Сапонара
Якуб Янкто
58′
Кароль Линетти
Маноло Габбьядини
58′
66′
Лоренцо Пеллегрини
Эдин Джеко
72′
Джастин Клюйверт
Стефан Эль-Шаарави
75′
Даниэле Де Росси
Маноло Габбьядини
88′
Роналдо Виейра Нан
Марко Сау
89′
"Рома" с минимальным счетом обыграла "Сампдорию" в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:0). Единственный гол забил полузащитник Даниэле Де Росси. "Рома" набрала 51 очко и поднялась на 6-е место в турнирной таблице. "Сампдория" с 45 баллами расположилась на 9-й строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сампдория - Рома - 0:1. Гол и лучшие моменты

Матч ТВвчера в 17:39

Гол Де Росси принёс «Роме» победу в матче с «Сампдорией»

Чемпионатвчера в 16:35

«Рома» победила в гостях «Сампдорию»

Советский спортвчера в 16:26

«Рома» победила «Сампдорию» благодаря голу Де Росси

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Гол Де Росси принес «Роме» победу над «Сампдорией»

Sport24.ruвчера в 16:34

Чемпионат Италии. Трансляция. «Рома» в гостях обыграла «Сампдорию», «Ювентус» победил «Милан»

Sports.ruвчера в 04:36

Сампдория – Рома. Прогноз эксперта Footballtips на матч Серии A

Букмекеры.рф05 апреля в 23:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 06:33, Ашберн
Происшествия

В небе над Москвой опасно сблизились самолеты

В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов.
Обновлено в 06:17
Политика

Оккупация и «сделка века»: Лавров прокомментировал действия США

У России вызывает "самую глубокую озабоченность" некая "сделка века" по палестино-израильскому урегулированию, которую пытаются келейно изобретать США.
Обновлено в 06:08
Происшествия

Драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

По предварительным данным, конфликт произошел 6 апреля между болельщиками игравших в тот день футбольных команд: обнинского "Кванта" и московского "Торпедо".
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве задержали двух британцев

В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Общество

В ПФР рассказали о способах узнать полный размер пенсии

По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошел пожар

Обновлено в 06:28
Политика

Валентина Матвиенко рассказала об отказе Путину

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что в 2003 г. в течение месяца не соглашалась на предложение президента России Владимира Путина отправиться на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:38
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Политика

Матвиенко объяснила потерю Крыма Украиной

Украина лишилась Крыма из-за нацистских и антинародных мер правительства, заявила председатель Совета Федерации Валентины Матвиенко в интервью для документального фильма «Валентина» на телеканале «Россия-1».
Обновлено в 02:07
Политика

Экс-кандидат в президенты Украины призвал голосовать против Порошенко

Депутат Верховной рады Украины, экс-кандидат в президенты страны Евгений Мураев призвал голосовать во втором туре выборов против действующего главы страны Петра Порошенко.
Обновлено в 03:30
Шоу-бизнес

Лолита раскрыла размер своей пенсии

Российская певица Лолита назвала размер своей пенсии, передает сайт kp.ru. Певица призналась, что получает 21 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 17:18
Футбол

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Ростов».
Обновлено в 06:25
Наука

Ученые установили главную причину рака

Обновлено в 02:45
Политика

В Донецке отмечают пятилетие провозглашения ДНР

В Донецке проходит митинг в честь пятой годовщины провозглашения Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:06
Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Политика

Медведев отверг предложение Володина об изменении конституции

Накануне, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил внести поправки в конституцию и дать право депутатам Государственной думы принимать участие в формировании кабинета министров.
Обновлено в 04:51
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером НХЛ

Обновлено в 01:01
Хоккей

Определились все пары первого раунда плей-офф НХЛ

Определились все восемь пар первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

Необычную вспышку заметили в небе над Самарой

Жители Самары рассказали, что видели в небе над городом вспышку света, передает ФАН.
Обновлено в 04:40
Теннис

Кудерметова и Хромачева вышли в финал турнира в Чарльстоне

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачёва вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес

Яна Рудковская поделилась достижениями своего 6-летнего сына

Многие поклонники и подписчики Яны Рудковской критикуют ее за слишком строгое отношение к младшему сыну - 6-летнему Саше.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие

США объявили о выводе своих военных из Ливии

Американские военные указали, что США продолжают внимательно следить за ситуацией.
Обновлено в 06:13
Политика

МИД Венгрии вызвал украинского посла

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в венгерский МИД. Об этом сообщает национальное информационное агентство Румынии Agerpres.
Обновлено в 05:42
Здоровье

В России появится новая медицинская специализация

С 2020 года в России появятся врачи реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Правительство Ливии готовится оборонять Триполи от народной армии

Обновлено в 01:40
Футбол

Гвардиола: «Мы продлили наш сезон на ещё одну неделю»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола дал комментарий после полуфинальной игры Кубка Англии с "Брайтоном".
Обновлено вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Внучка Елизаветы II выйдет замуж за 24-летнего миллионера

Полгода назад вышла замуж другая внучка британской королевы — принцесса Евгения Йоркская. Её супругом стал менеджер ночного клуба.
Обновлено в 04:12
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Китае зафиксирован факт заражения человека вирусом птичьего гриппа

Напомним, что первый случай заражения вирусом птичьего гриппа зафиксировали в Китае в 2013 году.
Обновлено вчера в 17:54
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сампдория
Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из города Генуя. Клуб был создан в 1946 году путём объединения двух футбольных команд: «Андреа Дориа» и «Сампьердаренезе», первая из которых была создана в 1927 году, а вторая появилась в 1891 году. В настоящее время «Сампдория» выступает в итальянской Серии А. Клубные цвета - голубой, белый, красный и чёрный. Домашний стадион клуба - «Луиджи Феррарис» - вмещает 35 536 зрителей. На этом стадионе выступает и другой генуэзский клуб, «Дженоа». Встречи между этими двумя командами получили название «Фонарное дерби», название которого произошло от генуэзского маяка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Рима, один из самых титулованных и сильнейших клубов Италии. Основан в 1927 году в результате объединения трёх римских команд: ФК «Роман», «Альба-Аудаче» и «Фортитудо-Про Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное