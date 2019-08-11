Римская «Рома» переиграла мадридский «Реал» 11 августа в товарищеском матче. По ходу матча мадридцы дважды выходили вперед. Сначала на 17-й минуте гол забил защитник «Реала» Марсело.

«Рома» по пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матче

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