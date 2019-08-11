Футбол

«Рома» по пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матчеКрасная весна вчера в 18:26

Римская «Рома» переиграла мадридский «Реал» 11 августа в товарищеском матче. По ходу матча мадридцы дважды выходили вперед. Сначала на 17-й минуте гол забил защитник «Реала» Марсело.
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Фонсека: Джеко — игрок высочайшего уровня

Чемпионатвчера в 21:28

«Реал» по пенальти уступил «Роме»

LiveSport.ruвчера в 16:10

«Рома» — «Реал»: встреча двух столиц

Все про Спорт ру10 августа в 17:07

«Реал» в серии пенальти уступил «Роме»

Спорт-Экспрессвчера в 15:56

«Рома» обыграла «Реал», Марсело не забил решающий пенальти

Евро-футбол.рувчера в 16:21

«Рома» - «Реал Мадрид» - прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ru10 августа в 18:49

«Реал» не смог обыграть «Рому» в товарищеском матче

Матч ТВвчера в 16:09
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:55, Вашингтон
Космос

США отправят робота к МКС вслед за «Фёдором»

Обновлено вчера в 22:20
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В Новокузнецке дети подожгли пятилетнюю подругу

По предварительным данным, одежду на ребенке случайно подожгли ее подруги 9 и 11 лет.
Обновлено в 00:41
Авто

Снижены цены на Toyota C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado и другие модели

Еще одно привлекательное спецпредложение действует на компактный кроссовер Toyota C-HR.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35

Обновлено вчера в 16:53
Происшествия

Шесть человек заживо сгорели в частном доме в Вологодской области

Четверо взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Вологодской области, сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:20
Интернет

В работе поисковой системы Google произошел сбой

Сбой произошел в работе американской поисковой системы Google.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек

При взрыве на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области, произошедшем 8 августа, погибли пять человек.
Обновлено 09 августа в 17:15
Общество

Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов

В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
Обновлено в 04:30
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

На Украине показали «тачанку» для сил спецопераций

Эксплуатируется он вооружённым формированием, которое носит громкое название: 3-й отдельный полк ССО (силы специальных операций) имени Святослава Храброго.
Обновлено в 00:25
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Политика

Бойцы «Азова» пригрозили выловить и наказать Порошенко

Бывшие бойцы батальона «Азов» Олег Толмачев, Дмитрий Кухарчук и Никита Макеев пообещали бывшему президенту Украины Петру Порошенко отправить его за решетку.
Обновлено в 03:55
Общество

Как учеба влияет на будущую пенсию, рассказали в Пенсионном фонде

В ПФР рассказали, как учеба повлияет на будущую пенсию.
Обновлено в 03:10
Футбол

Фанаты «ПСЖ» вывесили оскорбительные баннеры против Неймара

На матче 1-го тура чемпионата Франции между «Пари Сен-Жерменом» и «Нимом» фанаты парижской команды вывесили баннеры против бразильского форварда Неймара, который ранее заявил о своём желании сменить команду.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ

Футболисты московского «Спартака» победили грозненский «Ахмат» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

ЦБ выпустил монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Центральный банк России выпустил в оборот монеты, посвящённые мультфильму «Бременские музыканты».
Обновлено в 04:50
Политика

Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия

Неизвестный напал с ножом на школьницу в «новой Москве»

В «новой Москве» мужчина напал с ножом на ученицу 11-го класса, девушка госпитализирована с множественными ранениями.
Обновлено в 01:51
Общество

«Ъ»: депутаты Госдумы намерены отрегулировать доходы аптек

В Госдуме планируют отрегулировать планы по регулированию аптечной деятельности.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

Афганистан надо вовлекать в строительство магистралей, считают в ШОС

Афганистан следует активно вовлекать в создание транспортных магистралей в Азии, это послужит одним из фактором стабилизации ситуации в стране, заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.
Обновлено в 03:49
Происшествия

Мумию мужчины в чехле для сноуборда нашла полиция в Москве

Мумия мужчины в чехле для сноуборда была обнаружена в гаражном боксе на улице Дубнинская на севере Москвы в воскресенье, 11 августа.
Обновлено в 03:29
Экономика

В России сократилось количество госкомпаний

В России сокращается количество государственный предприятий и компаний.
Обновлено в 04:17
Космос

Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник

Обновлено 09 августа в 21:00
Экономика

В РФ экспорт продукции намерены начать 12% малых и средних компаний — опрос

В России на сегодняшний день экспорт продукции планируют начать 12% российских малых и средних компаний, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистам Аналитического центра НАФИ.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Севастополь вспоминает погибших подводников АПЛ «Курск»

Сегодня утром в Севастополе в храме Архангела Михаила прошла панихида по подводникам, а сейчас на кладбище Коммунаров идет митинг-реквием.
Обновлено в 03:52
Происшествия

Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет

Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов.
Обновлено в 02:59
Финансы

Рынок акций РФ открылся ростом индексов на 0,6-1%

Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен blue chips и индексов на фоне улучшения фондовой конъюнктуры в Азии, а также на новостях от агентства Fitch, повысившего суверенный рейтинг России на одну ступень; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1%.
Обновлено в 03:36
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