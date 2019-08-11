Футбол

«Рома» по пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матчеКрасная весна 18:26

Римская «Рома» переиграла мадридский «Реал» 11 августа в товарищеском матче. По ходу матча мадридцы дважды выходили вперед. Сначала на 17-й минуте гол забил защитник «Реала» Марсело.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Фонсека: Джеко — игрок высочайшего уровня

Чемпионат21:28

«Рома» - «Реал Мадрид» - прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ruвчера в 18:49

«Реал» не смог обыграть «Рому» в товарищеском матче

Матч ТВ16:09

«Реал» в серии пенальти уступил «Роме»

Спорт-Экспресс15:56

«Рома» обыграла «Реал», Марсело не забил решающий пенальти

Евро-футбол.ру16:21

«Реал» по пенальти уступил «Роме»

LiveSport.ru16:10

«Рома» — «Реал»: встреча двух столиц

Все про Спорт рувчера в 17:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:50, Вашингтон
Общество

Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти

Обновлено в 21:20
Армия и оружие

Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:36
Политика

Гуаидо заявил о планах Мадуро распустить парламент

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что президент страны Николас Мадуро готовится распустить Национальную Ассамблею и объявить о новых парламентских выборах.
Обновлено в 22:24
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено 09 августа в 19:23
Общество

Штормовое предупреждение объявили в Приморском крае из-за тайфуна

Обновлено в 11:58
Происшествия

Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребёнка

Игумен Фотий (Нечепоренко), которого отстранили от служения после инцидента во время крещения ребёнка в Покровском храме в Гатчине, в интервью «Пятому каналу» прокомментировал ситуацию.
Обновлено в 20:59
Политика

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Фернандес разгромил Макри — ЦИК Аргентины огласил результаты выборов

Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 22:47
Общество

Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА

Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Авто

Aurus Senat стал главным экспонатом выставки в Туркмении

Отечественный седан приковал внимание общественности на Международной автомобильной выставке «Türkmen sährasy-2019», открывшейся сегодня в Туркмении.
Обновлено в 14:53
Армия и оружие

Российские ПВО отразили новую атаку дронов на авиабазу Хмеймим

Обновлено в 15:28
Происшествия

Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам

Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Общество

Психолог назвала способы преодоления кризиса среднего возраста

Обновлено в 04:46
Здоровье

Клещи продолжают нападать на красноярцев

В начале августа клещи нападали на людей на территории 37 районов Красноярского края.
Обновлено в 22:33
Футбол

ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Обновлено в 13:56
Происшествия

В Испании автомобиль врезался в террасу бара

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39
Культура

Кинокасса России: «Однажды в Голливуде» показывает лучший старт среди фильмов Тарантино

Обновлено в 11:17
Политика

Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале

Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено в 22:26
Экономика

Discovery ретранслируют в суд

Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.
Обновлено в 17:57
Общество

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Обновлено в 10:19
Футбол

«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн

Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие

У российских военных появится своя сотовая связь

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Происшествия

Под Волгоградом рядом с пляжем нашли снаряд и гранаты времен войны

Под Волгоградом нашли снаряд и гранаты времен Второй мировой войны.
Обновлено в 21:25
Музыка

11 августа Олег Газманов даст бесплатный концерт в Горно-Алтайске

Обновлено вчера в 00:28
Армия и оружие

В Алжире обнаружили необычные ЗРПК «Панцирь-С». Фото

Обновлено в 18:37
Происшествия

Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете

Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Волейбол

Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио

Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Вице-адмирал оценил прогноз СМИ о столкновениях России и США в море

Обновлено в 19:02
Наука

Обнаружен гигантский доисторический попугай размером с ребёнка

Во время раскопок в регионе Отаго, на Южном острове, австралийские палеонтологи нашли две большие берцовые кости, принадлежащие неизвестному роду и виду попугаев.
Обновлено вчера в 14:15
Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:07
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное