Футбол
«Рома» по пенальти обыграла «Реал» в товарищеском матчеКрасная весна 18:26
Римская «Рома» переиграла мадридский «Реал» 11 августа в товарищеском матче. По ходу матча мадридцы дважды выходили вперед. Сначала на 17-й минуте гол забил защитник «Реала» Марсело.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 22:50, Вашингтон
Общество
Уровень Амура у Хабаровска продолжает стремительно расти
Обновлено в 21:20
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено вчера в 09:36
Политика
Гуаидо заявил о планах Мадуро распустить парламент
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что президент страны Николас Мадуро готовится распустить Национальную Ассамблею и объявить о новых парламентских выборах.
Обновлено в 22:24
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Депутат Национального собрания Франции Франсис Веркамер попросил разъяснить, что правительство республики готово сделать для того, чтобы "окончательно разрешить" вопрос о российских выплатах по облигациям царских времен.
Обновлено 09 августа в 19:23
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребёнка
Игумен Фотий (Нечепоренко), которого отстранили от служения после инцидента во время крещения ребёнка в Покровском храме в Гатчине, в интервью «Пятому каналу» прокомментировал ситуацию.
Обновлено в 20:59
Политика
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Фернандес разгромил Макри — ЦИК Аргентины огласил результаты выборов
Избирательная комиссия Аргентины огласила предварительные результаты предварительных президентских выборов, 12 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 22:47
Общество
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Авто
Aurus Senat стал главным экспонатом выставки в Туркмении
Отечественный седан приковал внимание общественности на Международной автомобильной выставке «Türkmen sährasy-2019», открывшейся сегодня в Туркмении.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Клещи продолжают нападать на красноярцев
В начале августа клещи нападали на людей на территории 37 районов Красноярского края.
Обновлено в 22:33
Футбол
ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью в матче 5-го тура РПЛ
В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА и «Сочи» сыграли вничью. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Обновлено в 13:56
Происшествия
В Испании автомобиль врезался в террасу бара
По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Полиция Жироны проводит по данному факту расследование.
Обновлено в 07:39
Культура
Кинокасса России: «Однажды в Голливуде» показывает лучший старт среди фильмов Тарантино
Обновлено в 11:17
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено в 22:26
Экономика
Discovery ретранслируют в суд
Структура вещателя и "Национальной Медиа Группы" возобновила тяжбу с оператором Структура "Национальной Медиа Группы" (НМГ) и Discovery попытается оспорить решение суда, который отказался взыскивать с благовещенского кабельного оператора задолженность по договору о ретрансляции американского телеканала.
Обновлено в 17:57
Футбол
«Спартак» хочет купить полузащитника «Ниццы» за €9 млн
Очередным новичком красно-белых может стать опорный полузащитник "Ниццы" Адриен Тамез.
Обновлено в 16:14
Армия и оружие
У российских военных появится своя сотовая связь
В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, оснащенные мобильными ретрансляторами и антеннами сотовой связи.
Обновлено в 20:25
Происшествия
Под Волгоградом рядом с пляжем нашли снаряд и гранаты времен войны
Под Волгоградом нашли снаряд и гранаты времен Второй мировой войны.
Обновлено в 21:25
Музыка
11 августа Олег Газманов даст бесплатный концерт в Горно-Алтайске
Обновлено вчера в 00:28
Армия и оружие
В Алжире обнаружили необычные ЗРПК «Панцирь-С». Фото
Обновлено в 18:37
Происшествия
Во Флориде задержали угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете
Полиция штата Флорида (США) задержала 26-летнего Ричарда Клейтона, угрожавшего устроить стрельбу в супермаркете Walmart.
Обновлено в 12:41
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Наука
Обнаружен гигантский доисторический попугай размером с ребёнка
Во время раскопок в регионе Отаго, на Южном острове, австралийские палеонтологи нашли две большие берцовые кости, принадлежащие неизвестному роду и виду попугаев.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
По данным организации «Белый счетчик», на митинг пришли более 22 тысяч человек.
Обновлено вчера в 08:07