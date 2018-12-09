Футбол

«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену
Евро-футбол.ру
03:17

Кальяри — Рома
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Сардиния Арена»
14′
Бриан Кристанте
41′
Александар Коларов
47′
Бриан Кристанте
Паоло Панкрацио Фараго
64′
Симоне Падоин
Марко Паяц
65′
Диего Фариас
Марко Сау
75′
75′
Джастин Клюйверт
Лука Пеллегрини
Филип Брадарич
Лука Чигарини
80′
83′
Патрик Шик
Хавьер Пасторе
Артур Ионица
85′
89′
Николо Дзаньоло
Жуан Жезус
Дарио Срна
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Лука Чеппителли
90′+3′
Марко Сау
90′+5′
Марко Сау
90′+6′
Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
Евро-футбол.ру03:17

Подробнее о событии

СМИ: «Рома» может отправить Ди Франческо в отставку

RT на русском04:13

«Рома» планирует уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Евро-футбол.ру03:17

«Рома» хочет уволить Ди Франческо, но не может найти ему замену

Чемпионат03:10

«Рома» может отправить в отставку Ди Франческо

Матч ТВ02:39

«Рома» может отправить в отставку Ди Франческо

Sportbox.RU02:39

СМИ: «Рома» может уволить Ди Франческо

Спорт-Экспресс02:25

«Рома» хочет уволить главного тренера, но не может найти ему замену

Sport24.ru02:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Футбол

Бекао может пропустить матч с «Реалом» из-за выявленного повреждения

Защитник ЦСКА Родриго Бекао полетит на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", однако может не сыграть из-за выявленного после медицинского обследования повреждения.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Динамо» разгромило дома «Урал» в матче РПЛ

Обновлено в 07:54
Футбол

Месси установил новый рекорд чемпионата Испании

Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:16
Футбол

«Челси» расследует эпизод с выкриками фаната в адрес Стерлинга

"Челси" планирует расследовать эпизод с выкриками фаната в адрес вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в субботнем матче, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:12
Футбол

Фарфан: сделаю всё для победы в матче с «Шальке»

Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1) и поделился ожиданиями от заключительной игры группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».
Обновлено в 06:37
Футбол

Глушаков обратился к болельщикам после победы над «Анжи»

Обновлено в 03:17
Футбол

«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов

По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 06:55
Футбол

Василий Березуцкий: «ЦСКА предлагал тренировать детей»

Обновлено в 06:31
Футбол

«Интер» может заплатить за Озила 28 млн евро

Сообщается, что сумма трансфера может составить 28 миллионов евро.
Обновлено в 07:13
Футбол

«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории

«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол

Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время матча с «Байером»

Позже выяснилось, что во время столкновения Люте откусил часть языка. Вратарь сказал, что укус был настолько сильным, что он сломал зуб.
Обновлено в 07:40
Футбол

«Лацио» в компенсированное время матча упустил победу над «Сампдорией»

В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Аталанты, а Сампдория дома встретится с Парму.
Обновлено в 02:12
Футбол

Анчелотти пообещал не «парковать автобус» в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти пообещал, что его команда не будет играть в закрытый футбол в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 07:32
Футбол

Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»

Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 06:14
Футбол

«Зенит» опубликовал ролик, демонстрирующий все возможности «Газпром Арены»

Питерский «Зенит» выложил в сеть промо-ролик, демонстрирующий все возможности «Газпром Арены».
Обновлено в 07:16
ещё по теме
Эусебио Ди Франческо
Итальянский тренер
Итальянский футболист и тренер. Главный тренер футбольного клуба «Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Рома
Итальянский футбольный клуб
Итальянская спортивная ассоциация из Рима. Цвета клуба: золотисто-жёлтый и пурпурно-красный. Домашние матчи проводит на «Стадио Олимпико», вмещающем 72 698 зрителей. «Рома» принимала участие во всех сезонах Серии А с начала её основания кроме одного сезона в Серии B. «Рома» является членом Ассоциации Европейских клубов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное