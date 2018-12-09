Футбол
|14′
Бриан Кристанте
|41′
Александар Коларов
|47′
Бриан Кристанте
Паоло Панкрацио Фараго
|64′
Симоне Падоин
Марко Паяц
|65′
Диего Фариас
Марко Сау
|75′
|75′
Джастин Клюйверт
Лука Пеллегрини
Филип Брадарич
Лука Чигарини
|80′
|83′
Патрик Шик
Хавьер Пасторе
Артур Ионица
|85′
|89′
Николо Дзаньоло
Жуан Жезус
Дарио Срна
|90′+3′
Лука Чеппителли
|90′+3′
Лука Чеппителли
|90′+3′
Марко Сау
|90′+5′
Марко Сау
|90′+6′
|56%
|Владение мячом
|44%
|78%
|Процент точных передач
|76%
|6
|Удары в сторону ворот
|9
|6
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|3
|7
|Угловые
|5
|3
|Отборы
|11
|16
|Фолы
|13
|3
|Желтые карточки
|1
|2
|Красные карточки
|–
Кальяри
Расстановка 4‑3‑3
28
Краньо
33
Срна
23
Чеппителли
15
Клаван
2
Паяц
24
Фараго
8
Чигарини
21
Ионицэ
25
Сау
10
Педро
9
Черри
1
Ольсен
24
Флоренци
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
17
Ундер
42
Нзонзи
5
Жезус
4
Кристанте
3
Пеллегрини
27
Пасторе
Рома
Расстановка 4‑5‑1
Удерживает президента "Ромы" Джима Паллотту от увольнения два фактора: угрозы со стороны спортивного директора Мончи, который пообещал уйти вместе с Ди Франческо, и трудности с писком замены – ни одна из кандидатур, в том числе экс-тренер "Милана" Винченцо Монтелла и экс-тренер "Форентины" Паулу Соуза, не устраивают руководство.
Евро-футбол.ру03:17
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 07:56, Ашберн
Футбол
Бекао может пропустить матч с «Реалом» из-за выявленного повреждения
Защитник ЦСКА Родриго Бекао полетит на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским "Реалом", однако может не сыграть из-за выявленного после медицинского обследования повреждения.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Динамо» разгромило дома «Урал» в матче РПЛ
Обновлено в 07:54
Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Нападающий каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил гол в матче 15-го тура чемпионата Испании против "Эспаньолы", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:16
Футбол
«Челси» расследует эпизод с выкриками фаната в адрес Стерлинга
"Челси" планирует расследовать эпизод с выкриками фаната в адрес вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга в субботнем матче, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 07:12
Футбол
Фарфан: сделаю всё для победы в матче с «Шальке»
Полузащитник московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1) и поделился ожиданиями от заключительной игры группового этапа Лиги чемпионов с «Шальке-04».
Обновлено в 06:37
Футбол
Глушаков обратился к болельщикам после победы над «Анжи»
Обновлено в 03:17
Футбол
«Барселона» хочет купить Кейна. Сумма трансфера – 200 миллионов
По информации Daily Star, каталонский клуб готов заплатить за 25-летнего англичанина 200 миллионов фунтов стерлингов.
Обновлено в 06:55
Футбол
Василий Березуцкий: «ЦСКА предлагал тренировать детей»
Обновлено в 06:31
Футбол
«Интер» может заплатить за Озила 28 млн евро
Сообщается, что сумма трансфера может составить 28 миллионов евро.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории
«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
Обновлено в 01:22
Футбол
Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время матча с «Байером»
Позже выяснилось, что во время столкновения Люте откусил часть языка. Вратарь сказал, что укус был настолько сильным, что он сломал зуб.
Обновлено в 07:40
Футбол
«Лацио» в компенсированное время матча упустил победу над «Сампдорией»
В следующем туре Лацио в гостях сыграет против Аталанты, а Сампдория дома встретится с Парму.
Обновлено в 02:12
Футбол
Анчелотти пообещал не «парковать автобус» в матче с «Ливерпулем»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти пообещал, что его команда не будет играть в закрытый футбол в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 07:32
Футбол
Агент Караваева ответил на вопрос о «Зените»
Иван Бакулин, агент защитника голландского "Витесса", Иван Бакулин прокомментировал слухи о возможном переходе своего клиента в петербургский "Зенит", сообщает "Чемпионат".
Обновлено в 06:14
Футбол
«Зенит» опубликовал ролик, демонстрирующий все возможности «Газпром Арены»
Питерский «Зенит» выложил в сеть промо-ролик, демонстрирующий все возможности «Газпром Арены».
Обновлено в 07:16