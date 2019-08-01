Футбол

«Рома» планирует арендовать нападающего «Атлетико» КалиничаREGNUM 06:39

Нападающий мадридского «Атлетико» Никола Калинич может стать игроком «Ромы». Об этом сообщает Football Italia. По информации издания, «Рома» намерена арендовать 31-летнего футболиста в летнее трансферное окно.
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