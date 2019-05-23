Футбол
«Рома» определилась с кандидатами на пост главного тренераProstoProSport 02:34
«Рома» находится в поисках нового главного тренера на следующий сезон. Как сообщает Sky Sports Italia, в списке находятся бывший наставник «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте, возглавляющий «Сампдорию» Марко Джампаоло и Роберто де Дзерби из «Сассуоло».
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Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
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Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.
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В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
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Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
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Белоруссия запретил ввоз российских конфет "Обыкновенное чудо" после того, как в них нашли кишечную палочку, пишет в среду "Лидская газета" со ссылкой на представителя белорусского Госстандарта.
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