Футбол

«Рома» определилась с кандидатами на пост главного тренераProstoProSport 02:34

«Рома» находится в поисках нового главного тренера на следующий сезон. Как сообщает Sky Sports Italia, в списке находятся бывший наставник «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте, возглавляющий «Сампдорию» Марко Джампаоло и Роберто де Дзерби из «Сассуоло».
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: «Рома» определилась с кандидатами на пост главного тренера

Матч ТВ03:10

Марсело Бьелса может возглавить «Рому»

Все про Спорт ру25 мая в 19:24

Бенитес и Блан входят в шорт-лист «Ромы» на пост главного тренера

Sports.ru05:10

Стали известны кандидаты на замену Раньери в «Роме»

Спорт день за днем04:39

«Рома» наметила список кандидатов на пост главного тренера

Чемпионат01:31

«Рома» рассматривает кандидатуры Гаттузо, Джампаоло и Де Зерби

Soccer.ruвчера в 22:02

СМИ: «Рома» определилась с кандидатами на пост главного тренера

Sportbox.RU03:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 07:03, Ашберн
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Обновлено в 04:24
Политика

Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать углубление интеграции

По словам Пескова, вопросы трубопровода «Дружба» на встрече не обсуждались.
Обновлено в 06:00
Политика

Захарова призвала немецкие СМИ объясниться за скандал с «россиянкой»

Немецкие журналисты опубликовали кадры, на которых австрийский вице-канцлер Кристиан Штрахе общается с якобы «племянницей русского олигарха».
Обновлено в 06:00
Теннис

Украинка пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи

Украинская теннисистка Елена Плоскина пожизненно дисквалифицирована за договорные матчи, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Хлопок газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие

Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
Обновлено в 05:39
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Происшествия

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Общество

Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра машин

Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35

Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 02:56
Политика

Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров объяснил, почему произошло падение рейтинга президента Владимира Путина.
Обновлено в 01:37
Политика

Госдума дала Apple время на решение проблем с указанием Крыма

Корпорации Apple дано дополнительное время для уточнения в центральном офисе в США «технических и временных возможностей» по корректировке своих приложений в части отображения Крыма в соответствии с законодательством России, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

Актриса Анастасия Цветаева родила сына

Анастасия Цветаева сообщила поклонникам в соцсетях о том, что стала мамой. У актрисы и ее мужа, бизнесмена Надава Ольгана, родился мальчик.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:38
Автоспорт

В Вене проходит церемония прощания с Ники Лаудой

В Вене в соборе Святого Стефана проходит церемония прощания с Ники Лаудой, который умер 20 мая после болезни.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Экономика

Из-за убытков закроют в Петербурге завод электроники для боевых ракет

Предприятие производило для Минобороны электронику для боевых ракет и подлодок. Его ликвидация началась еще в начале марта.
Обновлено в 04:16
Теннис

Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»

Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».
Обновлено в 06:32
Общество

Чайка рассказал о проблемах в сфере капремонта

Генеральный прокурор России Юрий Чайка раскритиковал работу сферы капремонта.
Обновлено в 06:15
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Авто

Обновленный BMW X1 стал сверхэкономичным гибридом

Компания BMW представила обновленный X1.
Обновлено в 05:58
Общество

В России возбудили 280 уголовных дел из-за ошибок с начислением пенсий

Почти 300 уголовных дел возбуждено в России за 2018 год из-за отказов в пенсиях и ошибок с расчетами.
Обновлено в 05:43
Политика

Миссия ООН в Косово подтвердила задержание россиянина

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в Косово полиция задержала 23 человека, включая россиянина.
Обновлено вчера в 06:32
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:55
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся

В Киеве на судоверфи «Кузня на Рибальскому» загорелся спущенный на воду в апреле разведывательный корабль проекта 502ЭМ для ВМС Украины.
Обновлено в 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Антонио Конте
Итальянский футбольный тренер
Итальянский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Начал свою футбольную карьеру в «Лечче», клубе из своего родного города, впоследствии оказавшись в туринском «Ювентусе».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джан Пьеро Гасперини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник. После завершения игровой карьеры стал тренером.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное