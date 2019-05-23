Футбол
«Рома» определилась с кандидатами на пост главного тренераProstoProSport 02:34
«Рома» находится в поисках нового главного тренера на следующий сезон. Как сообщает Sky Sports Italia, в списке находятся бывший наставник «Ювентуса», «Челси» и сборной Италии Антонио Конте, возглавляющий «Сампдорию» Марко Джампаоло и Роберто де Дзерби из «Сассуоло».
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