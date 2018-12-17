Футбол
|14′
Эрвин Зуканович
|17′
Кшиштоф Пентек
Федерико Фасио
|31′
|33′
Оскар Хильемарк
Джастин Клюйверт
|45′
Николо Дзаньоло
|48′
Бриан Кристанте
|59′
|60′
Эрвин Зуканович
Педру Перейра
|65′
Сандро
Эстебан Ролон
|68′
Ромуло Соуза
Горан Пандев
Дженгиз Ундер
Давид Сантон
|76′
Джастин Клюйверт
Патрик Шик
|80′
Патрик Шик
|87′
|90′+3′
Эстебан Ролон
|52%
|Владение мячом
|48%
|80%
|Процент точных передач
|73%
|7
|Удары в сторону ворот
|3
|6
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|3
|–
|Офсайды
|8
|6
|Угловые
|4
|16
|Отборы
|12
|10
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 3‑4‑3
1
Ольсен
20
Фасио
44
Манолас
5
Жезус
24
Флоренци
42
Нзонзи
4
Кристанте
11
Коларов
18
Сантон
22
Дзаньоло
14
Шик
97
Раду
14
Бираски
17
Ромеро
32
Перейра
19
Пандев
88
Хильемарк
18
Ролон
24
Бесса
22
Лазович
9
Пентек
11
Куаме
Дженоа
Расстановка 3‑5‑2
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Рома» принимала «Дженоа». Встреча проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2. В составе победителей точными ударами отметились Федерико Фасио, Джастин Клюйверт и Бриан Кристанте.
Чемпионат16:24
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