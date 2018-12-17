В матче 16-го тура чемпионата Италии «Рома» принимала «Дженоа». Встреча проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2. В составе победителей точными ударами отметились Федерико Фасио, Джастин Клюйверт и Бриан Кристанте.

«Рома» одержала волевую победу в матче с «Дженоа»

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