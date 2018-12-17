Футбол

«Рома» одержала волевую победу в матче с «Дженоа»
Чемпионат
16:24

Рома — Дженоа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
14′
Эрвин Зуканович
17′
Кшиштоф Пентек
Федерико Фасио
31′
33′
Оскар Хильемарк
Джастин Клюйверт
45′
Николо Дзаньоло
48′
Бриан Кристанте
59′
60′
Эрвин Зуканович
Педру Перейра
65′
Сандро
Эстебан Ролон
68′
Ромуло Соуза
Горан Пандев
Дженгиз Ундер
Давид Сантон
76′
Джастин Клюйверт
Патрик Шик
80′
Патрик Шик
87′
90′+3′
Эстебан Ролон
В матче 16-го тура чемпионата Италии «Рома» принимала «Дженоа». Встреча проходила на стадионе "Олимпико" и завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2. В составе победителей точными ударами отметились Федерико Фасио, Джастин Клюйверт и Бриан Кристанте.
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