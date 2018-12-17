Футбол

«Рома» одержала волевую победу над «Дженоа» в матче Серии А
REGNUM
02:56

Рома — Дженоа
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
14′
Эрвин Зуканович
17′
Кшиштоф Пентек
Федерико Фасио
31′
33′
Оскар Хильемарк
Джастин Клюйверт
45′
Николо Дзаньоло
48′
Бриан Кристанте
59′
60′
Эрвин Зуканович
Педру Перейра
65′
Сандро
Эстебан Ролон
68′
Ромуло Соуза
Горан Пандев
Дженгиз Ундер
Давид Сантон
76′
Джастин Клюйверт
Патрик Шик
80′
Патрик Шик
87′
90′+3′
Эстебан Ролон
«Рома» одержала победу над «Дженоа» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:2. Футболисты «Дженоа» дважды выходили вперёд благодаря голам Кшиштофа Пёнтека и Оскара Хильемарка.
REGNUM02:56

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