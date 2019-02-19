Футбол

«Рома» одержала победу над «Болоньей»Спорт-Экспресс вчера в 16:23

Рома — Болонья
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
12′
Данило Ларанжейра
24′
Эрик Пульгар
Бриан Кристанте
34′
Алессандро Флоренци
40′
43′
Симоне Эдера
Бриан Кристанте
Стефан Эль-Шаарави
46′
Александар Коларов
55′
65′
Симоне Эдера
Маттиас Сванберг
Джастин Клюйверт
Даниэле Де Росси
68′
72′
Андреа Поли
Блерим Джемаили
Федерико Фасио
73′
75′
Эрик Пульгар
Диего Фальчинелли
Алессандро Флоренци
Давид Сантон
83′
84′
Никола Сансоне
90′+2′
Митчелл Дейкс
Константинос Манолас
90′+2′
"Рома" обыграла "Болонью" в матче 24-го тура чемпионата Италии - 2:1. Победный мяч на счету защитник Федерико Фасио. Римляне вышли на 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 41 очко. От четвертой строчки, которую занимает "Милан", команду отделяет одно очко.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рома» нанесла поражение «Болонье» в матче Серии А

Газета.Ruвчера в 17:49

«Рома» обыграла «Болонью» в матче чемпионата Италии

Матч ТВвчера в 16:51

«Рома» обыграла «Болонью» и поднялась на 5-е место в таблице Серии А

Чемпионатвчера в 16:23

«Рома» победила «Болонью» и осталась пятой в Серии А

Sport24.ruвчера в 16:23

«Рома» на своем поле одержала победу над «Болоньей»

Советский спортвчера в 16:23

«Рома» одержала победу над «Болоньей»

Спорт-Экспрессвчера в 16:23

«Рома» скромно обыграла аутсайдера

Евро-футбол.рувчера в 16:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Происшествия

Полковник Квачков вышел на свободу

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе

Госдума в третьем, окончательном, чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Политика

Украина призвала отменить показ фильма «Т-34» в США

По мнению дипломатов, фильм "открыто распространяет и популяризирует современную агрессию Российской Федерации в мире, жертвой которой стала и Украина, используя для этого историческую память о героях Второй мировой войны".
Обновлено в 03:36
Происшествия

При посадке во Внуково у самолета Utair треснуло стекло

Во время посадки в московском аэропорту Внуково у самолета Utair треснул верхний слой лобового стекла.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Индии разбились два самолёта пилотажной группы ВВС

В индийском городе Бенгалор потерпели крушение два самолёта авиационной пилотажной группы ВВС страны «Сурья Киран».
Обновлено в 01:58
Политика

Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд

Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено вчера в 09:50
Экономика

ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль

Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Госдума приняла во втором чтении законопроект о паллиативной помощи

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи во втором чтении с учётом поправок, среди которых, в том числе определение паллиативной помощи как избавление от боли, на чем настаивало профессиональное сообщество.
Обновлено в 04:05
Политика

Дипломатов попросили посетить 43 граждан России в тюрьмах Украины

Аппарат уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой попросил дипломатов посетить 43 российских гражданина, находящихся в украинских тюрьмах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
Космос

«Роскосмос» отправит двух туристов вокруг Земли по маршруту Гагарина

Космонавты-любители отправятся на орбиту на одном корабле до конца 2021 г. Рогозин отметил, что госкорпорация запускает проект облета Земли по короткому "гагаринскому" маршруту, что позволит сократить сроки подготовки к полету космических туристов.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Режим КТО ввели в Дербентском районе Дагестана

Обновлено в 04:06
Происшествия

Следователи задержали мать ребенка, пропавшего в «Лосином острове»

Следователи задержали мать ребенка, который, как стало известно ранее, всю ночь провел в столичном заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено вчера в 14:35
Общество

Россияне стали реже заключать браки

За последние пять лет в России стали реже заключать браки. Об этом свидетельствуют данные министерства юстиции.
Обновлено в 01:05
Культура

Отец и сын Децла поругались из-за документального фильма о рэпере

Вчера журналист Роман Супер заявил о намерении снять документальный фильм о Кирилле Толмацком, который скоропостижно скончался от остановки сердца в ночь на 3 февраля в Ижевске в возрасте 35 лет.
Обновлено в 04:06
Политика

Госдума расследует фейк о запрете на покупку автомобиля без гаража

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести расследование появления в СМИ фейковой новости о том, что россиянам не будут продавать автомобили, если у них нет гаража или парковочного места в собственности или аренде.
Обновлено в 03:55
Политика

Жители Курил выступили против передачи южных островов Японии

Обновлено вчера в 21:54
Политика

В Австрии предрекли конец монополии Украины на транзит газа

Запуск «Северного потока — 2» положит конец монополии Украины в вопросах транзита газа, заявил глава австрийского концерна OMV Райнер Зеле в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 01:52
Авто

Geely в 2019 году привезет в Россию три новых модели

Компания Geely планирует привезти в Россию три новых модели в 2019 году.
Обновлено в 02:03
Происшествия

СК сообщил о задержании врио главы подмосковного Дзержинского

Временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинского Сергей Грибинюченко задержан по подозрению в получении взятки.
Обновлено в 00:41
Политика

Facebook объяснил блокировку страниц связанной с RT компании

Руководство социальной сети Facebook объяснило причину, по которой были заблокированы страницы немецкой компании Maffick Media, связанной с RT.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все»

Обновлено вчера в 18:01
Транспорт

Посадочный смартфон: в самолет начнут пускать по гаджетам с 25 февраля

С 25 февраля авиапассажирам в России разрешат использовать электронные посадочные талоны. Распечатывать билеты им не придется.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» после сообщения об угрозе взрыва

В Москве эвакуировали парк «Зарядье» из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом РБК сообщила руководитель пресс-центра парка Карина Горобец.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

DB: ЦРУ обвинило Россию в подлоге во время показа ракеты 9М729

Обновлено вчера в 18:52
Футбол

«Ростов» и «Краснодар» подтвердили переход Скопинцева

Обновлено в 02:33
Хоккей

Кучеров установил новый рекорд «Тампы» по количеству голевых передач

Обновлено вчера в 23:45
Политика

США стремятся разрушить Сирию, заявил советник Башара Асада

США стремятся всеми силами разрушить Сирию и подорвать ее инфраструктуру, заявила во вторник советник по политическим и медийным вопросам в администрации президента САР Бусейна Шаабан.
Обновлено в 02:36
Общество

В России предложили закрывать супермаркеты по выходным

В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Происшествия

В Свердловской области в аварии с микроавтобусом погиб человек

В Свердловской области в аварии с легковым автомобилем и пассажирской "ГАЗелью" погиб один человек.
Обновлено в 02:50
Экономика

АФК «Система» продаст контрольный пакет своего девелопера «Эталону»

Принадлежащая семье бизнесмена Вячеслава Заренкова девелоперская компания «Эталон» подписала обязывающее соглашение о покупке у АФК «Система» Владимира Евтушенкова 51% акций ее дочерней компании, девелоперского АО «Лидер-Инвест».
Обновлено в 03:38
ещё по теме
Главное