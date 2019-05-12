Футбол

«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии АЧемпионат 16:35

Рома — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
51′
Лоренцо Пеллегрини
Бриан Кристанте
67′
71′
Миралем Пьянич
Родриго Бентанкур
74′
Эмре Джан
Николо Дзаньоло
75′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
78′
Алессандро Флоренци
79′
84′
Блез Матюиди
Алекс Сандро
85′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
Александар Коларов
90′+1′
Эдин Джеко
90′+2′
В матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» победила «Ювентус» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Давиде Масса. Счёт был открыт на 79-й минуте.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рома» обыграла «Ювентус» в Серии А

Чемпионат16:35

Гол Флоренци принес «Роме» победу над «Ювентусом»

Спорт-Экспресс16:29

Серия А. «Ювентус» проиграл «Роме», команда Аллегри не побеждает в третьем матче подряд

Бомбардир.ру16:23

«Ювентус» уступил «Роме», Роналду провел весь матч

Soccer.ru16:26

«Рома» вырвала победу у «Ювентуса»

Матч ТВ16:22

«Ювентус» потерпел поражение от «Ромы» в 36-м туре Серии А

RT на русском16:22

Гол Джеко помог «Роме» обыграть «Ювентус»

Советский спорт16:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 16:44, Ашберн
Футбол

«Ростов-Дон» уступил «Дьеру» в финале Лиги чемпионов

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» проиграл венгерскому «Дьеру» в финале Лиги чемпионов со счетом 24:25.
Обновлено в 13:31
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи

В День матери Меган Маркл и принц Гарри показали новое фото новорожденного сына Арчи, чем немало порадовали своих многочисленных поклонников.
Обновлено в 11:05
Футбол

Сергей Семак: «Ребята весь сезон пахали и не ныли»

Ребята весь сезон пахали и не ныли.
Обновлено в 16:31
Музыка

В Тель-Авиве официально стартовало Евровидение-2019

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» начался в Тель-Авиве с дефиле с участием национальных делегаций на «оранжевой дорожке» в центре города.
Обновлено в 16:29
Политика

Глава «новой церкви» Украины заявил о возможном объединении с униатами

"Новая церковь" Украины была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших в стране.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие

Украинские военные отработали захват судов в открытом море

Украинские военные в рамках учений отработали захват судов в открытом море воздушным и водным путями.
Обновлено в 09:28
Хоккей

Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

Обновлено в 02:08
Общество

Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Экономика

Госдума 14 мая обсудит снижение ипотечной ставки до 8%

Государственная дума 14 мая проведет парламентские слушания по реализации поручения президента о снижении ипотечной ставки, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео с места взрыва бытового газа, который произошел в жилом доме в Ростовской области.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Автоспорт

Хэмилтон победил в гонке Гран-при Испании

Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Mercedes Льюис Хэмилтон победил в гонке на этапе Гран-при в Испании.
Обновлено в 11:40
Происшествия

Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке

В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
Футбол

Кокорин отказался отбывать срок в СИЗО

Обновлено в 04:16
Происшествия

Пассажиры хвоста SSJ-100 даже не успели отстегнуть ремни

Обновлено вчера в 12:37
Политика

В Литве завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на прошедших в воскресенье седьмых за годы независимости президентских выборах завершилось в Литве.
Обновлено в 13:11
Политика

Путин проведет серию совещаний по военной тематике в новом формате

Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Общество

Илон Маск предстанет перед судом за обвинение в педофилии

Центральный окружной суд Калифорнии не стал отклонять иск к бизнесмену Илону Маску, поданный спасавшим детей в Таиланде водолазом Верноном Ансвортом.
Обновлено в 07:21
Гаджеты

Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Артем Дзюба: «С возрастом становлюсь лучше, как крепкое вино»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба проанализировал, как для него сложился чемпионский сезон петербургской команды.
Обновлено в 16:36
Гаджеты

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE

Xiaomi снизила цены на смартфоны Xiaomi Mi 8 и Mi 9 SE таким образом, что обе эти модели оказались в одной ценовой категории, что усложняет выбор для потенциальных покупателей.
Обновлено в 07:42
Общество

В Харькове снесут палатку в честь погибших бойцов ВСУ

Речь идет о конструкции, появившейся в честь погибших солдат ВСУ.
Обновлено в 13:25
Наука

Ученые рассказали о неожиданной пользе красного вина

Открытие принадлежит научным специалистам из Швеции. Шведские исследователи обнаружили полезное свойство хорошего красного вина.
Обновлено вчера в 07:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдин Джеко
Боснийский футболист
Боснийский футболист, нападающий. Игрок итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алессандро Флоренци
Итальянский футболист
Итальянский футболист, полузащитник и вице-капитан клуба «Рома» и национальной сборной Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное